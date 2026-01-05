Bernardo Vega e Iván Gatón analizan captura presidente

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El historiador Bernardo Vega y el experto en temas de diplomacia internacional Iván Gatón analizaron la situación por la que atraviesa Venezuela, tras el arresto del presidente Nicolás Maduro por el Gobierno de Estados Unidos.

Vega, historiador y analista de temas internacionales, consideró que la operación militar del presidente Donald Trump, con la que capturó a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, indica que está dispuesto a tomar acciones sin ir la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y sin informar al Congreso de su país.

Preguntó en un panel del grupo SIN, quién será invadido después de Venezuela. Planteó que si el secretario de Estado, Marco Rubio, es anti Fidel Castro, la próxima acción de Estados Unidos sería contra Cuba o contra Nicaragua.

Dijo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también debe estar preocupado, porque ha sido muy criticado por Trump y planteó que hay que acudir a la ONU y a la OEA por el caso de Venezuela.

Recordó que en la intervención militar norteamericana en Santo Domingo, en 1965, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, reunió primero al liderazgo de su país para informar de esa medida.

Vega, exembajador de República Dominicana en Washington, destacó que Trump tampoco consultó para las acciones que acaba de hacer en los territorios de Irán y en Yemen, en Medio Oriente, y en Somalia, África.

“Esto nos recuerda mucho la acción norteamericana contra el gobierno de Panamá, de Manuel Antonio Noriega”, sostuvo, refiriéndose a la invasión de Estados Unidos en 1990.

El antropólogo, profesor universitario y politólogo ve un peligro en la región con la intervención de los Estados Unidos en el territorio de Venezuela, de donde sacó a Maduro en un avión y lo trasladó a Estados Unidos para que responda por acusaciones, la principal de narcotráfico.

Vega cree que el peligro es, sobre todo, después de las recientes declaraciones del gobierno norteamericano de reinventar la Doctrina Monroe, que rechazaba la intervención europea en América y evolucionó para justificar el propio intervencionismo estadounidense.

“Porque la pregunta hoy es, ¡bueno, ¿y después de Venezuela, quién?”

Indicó que si fuera del gobierno de Cuba le preocuparía, ya que no solo fracasó el equipo de seguridad cubano que custodiaba a Maduro, sino, que con un cambio de gobierno en Venezuela, no llegaría petróleo venezolano a Cuba.

Gatón ve retorno de los imperios

El experto en relaciones internaciones, Iván Gatón, afirmó que la diplomacia es debilitada y que surge el auge de nuevas potencias y el debilitamiento del multilateralismo.

Opinó que ese escenario no corresponda con las fuerzas que marcan el rumbo geopolítico de una nueva etapa de la historia humana.

Aseguró en el programa Esferas de poder, que retornará la influencia de los imperios y que en los países de América Latina primará el corolario Trump a la Doctrina Monroe.