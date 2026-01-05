Xi Jin Ping comparte su visión de China para 2026

Creado: Actualizado:

El líder chino dirigió un mensaje de Año Nuevo al pueblo chino felicitándolo por el esfuerzo para alcanzar todos los planes y tareas que se habían establecido en lo objetivos del XIV Plan Quinquenal concluido en el superado 2025. Destacó que lo alcanzado consolida y profundiza la modernización de la sociedad y la economía china.

China no ha informado aun el nivel del PIB alcanzado, pero al decir que “hemos cumplido con éxitos los objetivos” es de suponer que se alcanzó el 5%. Más claro, todavía, cuando reportó que esperaba que el “volumen económico”, entiéndase el PIB, se espera que llegué a los 20 mil millones de millones de dólares. Para los escépticos conspiranoicos, permítanme decirles que hoy día nadie engaña a los organismos globales. Aunque China pronosticó un estimado de crecimiento “en el entorno” del 5% a inicios del 2025, el FMI proyectó, en su penúltima estimación de mediados de año, que llegaría al 4,7% y el Banco Mundial estimó que el crecimiento chino sería de 4,6%. En diciembre el FMI subió el estimado al 4,9% y el Banco Mundial 5%.

Para el mandatario chino el registro de 2025, y lo que se puede esperar para el 2026, se sustenta en que se ha “empoderado el desarrollo de alta calidad con la innovación. La ciencia y la tecnología se han integrado profundamente con las industrias, y la innovación ha venido rindiendo frutos. Los grandes modelos de inteligencia artificial han estado compitiendo por la excelencia, y se han conquistado nuevos avances en la investigación y el desarrollo de nuestros propios chips”.

Sin dudas, la evidencia conduce a coincidir con Xi cuando afirma que el potencial chino se sustenta en que es una de las economías avanzadas con “capacidades innovadoras de más rápido crecimiento”.

El ejército de robots humanoides han mostrado capacidad hasta para practicar Kung Fu y los drones nacionales han aportado espectacularidad con fuegos artificiales. Todo ello una muestra del impacto creciente de la ciencia y la tecnología china en el potencial económico.

Para 2026 se continuará profundizando los derechos e intereses de los trabajadores y se introducirán mayores comodidades para las personas mayores y se seguirá apoyando a las familias con niños.

Alabó el trabajo que se realiza para la confección del XV Plan Quinquenal y reafirmó que la reunificación de la patria a ambos lados del Estrecho es imparable.