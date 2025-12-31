Dólar en República Dominicana: qué factores lo están moviendo y cómo te afecta

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El dólar estadounidense en República Dominicana durante 2025 ha estado marcado por una tendencia sostenida al alza, de acuerdo con las tasas oficiales publicadas por el Banco Central .



Las cifras más recientes muestran que la divisa supera los RD$63, consolidando un año de ligera volatilidad cambiarias y ajustes macroeconómicos.



Qué dicen los expertos

El economista Winston Marte describe el fenómeno en la divisa como “zigzagueo” de la tasa de cambio.

Este movimiento irregular refleja la interacción de factores externos e internos que presionan la economía nacional y afectan directamente a las familias dominicanas.

Contexto internacional

Marte explicó que las altas tasas de interés en Estados Unidos han incentivado a inversionistas locales y extranjeros a colocar sus recursos en ese mercado, lo que genera una mayor demanda de dólares en el país.

A esto se suma la incertidumbre global derivada de conflictos geopolíticos y la desaceleración económica mundial, que lleva a muchos agentes económicos a refugiarse en la divisa norteamericana como medida de seguridad.

Factores internos

El economista señaló que el déficit de cuenta corriente es otro elemento clave: “La República Dominicana está importando más de lo que exporta, y esa diferencia se traduce en una presión constante sobre la tasa de cambio”.

En ocasiones se reduce la masa monetaria para contener la inflación, pero en otras se liberan grandes cantidades de recursos, como los RD$81,000 millones de encaje legal recientemente inyectados al mercado. Estas medidas, aunque buscan dinamizar la economía, terminan aumentando la demanda de dólares.

Impacto en la inversión y el empleo

El alza del dólar encarece los costos de producción y reduce la rentabilidad de proyectos locales, lo que desincentiva la inversión privada. “Cuando los empresarios enfrentan mayores costos por insumos importados, se frenan nuevas iniciativas y se limita la creación de empleos”, advirtió Marte.

Efectos en los precios y la inflación

El incremento en la tasa de cambio repercute directamente en los precios de bienes importados y de materias primas utilizadas en la industria nacional. Esto se traduce en un aumento de la inflación, considerada por el economista como “el peor de los impuestos para las familias”, ya que erosiona el poder adquisitivo y afecta la calidad de vida.

Comerciantes consultados por el periódico Hoy confirmaron que el alza del dólar obliga a modificar el precio de los productos. “Cada vez que sube el dólar, tenemos que ajustar los precios, y los clientes se quejan porque su dinero no rinde”, expresó Marcos Ovalix Gómez .

El zigzagueo del dólar refleja las tensiones de una economía abierta y dependiente de factores externos. Mientras Estados Unidos mantiene altas tasas de interés y la República Dominicana enfrenta desequilibrios comerciales, la volatilidad cambiaria seguirá siendo un desafío para la estabilidad económica y el bienestar de las familias.

Recomendaciones para proteger inversiones

Diversificación de activos No concentres todo tu capital en una sola inversión. Combina instrumentos locales (bonos, certificados financieros) con activos internacionales (fondos en dólares, acciones extranjeras) para reducir riesgos.

Inversión en bienes raíces

El mercado inmobiliario en República Dominicana se ha consolidado como una alternativa sólida para proteger patrimonio frente a la inflación y la volatilidad cambiaria.

Mantener liquidez en dólares y pesos

Tener parte de tus recursos en dólares te protege de la depreciación del peso, pero también conviene mantener liquidez en moneda local para aprovechar oportunidades de inversión y cubrir gastos inmediatos.

Instrumentos de bajo riesgo Considera certificados financieros, bonos soberanos o fondos de renta fija. Estos productos ofrecen estabilidad en momentos de incertidumbre