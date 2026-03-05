MULA entre las propuestas de música alternativa más sólida de toda Latinoamérica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Celebrando el éxito de su cuarto álbum Eterna, y su tercera nominación en Premios Soberano, el grupo de música alternativa dominicano MULA, continúa conquistando mercados globales, con una propuesta auténtica, rica en fusiones.

MULA, integrada por las artistas santiagueras Rachell Rojas y las gemelas, Anabel y Cristabel Acevedo, aunque poco alejada del perfil comercial y el ruido que caracteriza la industria musical, figuran como referente, entre los exponentes de música alternativa de toda la Latinoamérica, gracias a un trabajo moderno, diferente, entrelazando electrónica, con raíces caribeñas, merengue, bachata y sonoridades afrocaribeñas, desde una mirada contemporánea, que expande los códigos del pop latino alternativo y reafirmando la identidad sonora y conceptual de la banda.

Su disco ETERNA, reconocido por Rolling Stone como el sexto mejor disco del año, compartiendo listado junto a producciones de Rosalía y Bad Bunny, sintetiza y proyecta diez años ininterrumpidos de carrera artística.

ETERNA incluye colaboraciones con artistas de Colombia, Argentina, Chile y México, ampliando su diálogo creativo, dentro del circuito alternativo regional. Entre ellas destaca la participación de la artista chilena Javiera Mena, figura clave del pop alternativo iberoamericano, lo que fortalece el posicionamiento continental del grupo.

Grupo de música alternativa dominicano MULAFuente externa

En el ámbito internacional, MULA se presentó el pasado año en el Skirball Cultural Center en Los Ángeles y en el Centro Cultural Teopanzolco en México, marcando su presencia y terreno, en escenarios culturales de alto perfil y convirtiéndose en el único grupo dominicano en formar parte de la cartelera de este reconocido festival.

Además, en 2025, sus integrantes fueron seleccionadas como miembros de la Recording Academy, institución responsable de los premios Grammy, validando su trayectoria y aportes a la música contemporánea desde el Caribe hacia el circuito internacional.

El lanzamiento de ETERNA, sus colaboraciones estratégicas, su circulación internacional y el reconocimiento institucional marcaron un año de consolidación artística y proyección global para la banda.

Desde sus inicios en 2015, MULA se posiciona como un proyecto que mezcla club, raíz y experimentación. En ese mismo año estrenaron su álbum debut, MULA, que despierta el interés de públicos y festivales internacionales, con presentaciones en Nueva York en el Bodega Island Festival. Poco después publicaron un álbum de remixes con productores de América Latina y Estados Unidos, expandiendo su universo sonoro.

En 2016 realizaron una gira por el Caribe con presentaciones en Puerto Rico y Cuba. Su sencillo “Nunca Paran”, tema que entró al Top 40 en Ecuador, formó parte del soundtrack de la serie Élite de Netflix, importante logro para una agrupación dominicana.

En 2017 publicaron AGUAS, su segundo álbum, ampliamente aclamado por la crítica y reconocido por medios como Remezcla, Clubfonograma y la revista Shock, que lo nombra Álbum del Año.

Su presencia en escenarios internacionales de música alternativa incluye festivales como Sónar, Estéreo Picnic y Contrapedal, y una gira por Centroamérica, México y España.

Entre 2023 y 2025, MULA se enfocó en la producción de su cuarto álbum mientras mantiene una activa agenda de conciertos en México, Estados Unidos y Colombia, además de participar en el Festival Quito Fest en Ecuador.