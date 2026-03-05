Fonseca encenderá el escenario: se suma a la cartelera de los Premios Soberano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor colombiano Fonseca formará parte de los segmentos musicales de los Premios Soberano 2026, donde interpretará algunos de los éxitos más populares de su carrera durante la gala que reconoce lo mejor del arte y la cultura dominicana.

El intérprete regresa al país, pero esta vez para celebrar junto a su fanaticada su legado musical en uno de los escenarios más importantes del Caribe.

«Estoy muy feliz de ser parte de los Premios Soberano. Es un honor compartir con el público dominicano y preparar un segmento especial con canciones que han marcado mi carrera. Será una noche llena de música y mucha emoción», expresó el artista en un comunicado.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), contará además con presentaciones musicales de destacadas figuras como la reina del merengue Milly Quezada, Toño Rosario, Pavel Núñez, el grupo cristiano Barak y el salsero puertorriqueño Jerry Rivera.

Asimismo, el equipo de producción confirmó un número urbano reunirá en un mismo escenario a Crazy Design, Dalvin La Melodía, Donat y Jeezy, prometiendo uno de los momentos más dinámicos de la velada.

La gala de premiación se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr.. El evento será conducido por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc.

La transmisión nacional estará a cargo de Color Visión (canal 9), mientras que para Estados Unidos se verá a través de Univisión y la plataforma de streaming ViX. Previo a la ceremonia, la alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche con la conducción de Karen Yaport, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria.

El premio cuenta con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas. Desde 1985, Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reconoce lo mejor del talento dominicano a través de estos galardones, considerados los de mayor prestigio y audiencia del país.

También están confirmados como presentadores de categorías Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo, Carlos Sánchez, Nahiony Reyes y Jessica Pereira, a quienes se sumarán otras figuras destacadas del entretenimiento para ser parte del evento de mayor relevancia del país.

Como parte de los preparativos de la edición número 41, este sábado 7 de marzo iniciará la entrega de invitaciones y medallas a todos los nominados, en la antesala de una gala que promete celebrar por todo lo alto la excelencia artística de la República Dominicana.