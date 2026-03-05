Academia de Ciencias reitera apoyo a Fundación Propagas para recuperación cuenca del río Ozama

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia de Ciencias de la República Dominicana, a través de su Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reiteró su respaldo a la Fundación Propagas y a las instituciones involucradas, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en la recuperación de las cuencas del río Ozama.

El presidente de la Academia de Ciencias, Manuel Herrera Carbuccia, reafirmó el compromiso de la institución con esta causa y subrayó que la defensa del medio ambiente forma parte esencial de su misión.

“Nos sentimos honrados y orgullosos de trabajar unidos por el rescate de la cuenca del río Ozama, no solo de este afluente, sino de todos los que componen el sistema ambiental de la nación”, expresó Herrera Carbuccia.

Indicó además que desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales respaldarà de manera decidida la recuperación de esta importante cuenca hidrográfica.

“Cuenten con nuestro respaldo mientras estemos al frente de esta institución. Tener al frente de esta iniciativa a la doctora Rosa Margarita Bonetti de Santana es más que un privilegio”, agregó.

De su lado, el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Milcíades Mejía, expresó su regocijo por la iniciativa y destacó que la Academia ha mantenido históricamente una posición firme en defensa del sistema ambiental de la República Dominicana.

Mejía señaló la necesidad de que el Parque Nacional Siete Picos, declarado como área protegida por el presidente Luis Abinader, donde se localizan los nacimientos de los ríos Isabela y Ozama, reciba una vigilancia y protección preventiva efectivas, a fin de evitar las talas y desmontes detectados en el informe presentado por la Fundación Propagas.

La recuperación de la cuenca del río Ozama constituye una prioridad estratégica estas instituciones, debido a su impacto en la salud ambiental y climática de Santo Domingo y del Gran Santo Domingo.

Durante la actividad, el periodista ambiental Marvin del Cid presentó un levantamiento fotográfico que documenta los principales desafíos que enfrentan los ríos Ozama, Isabela e Higüero, evidenciando las presiones ambientales que afectan este sistema fluvial desde sus nacimientos hasta su paso por el Gran Santo Domingo.

En el encuentro estuvieron presentes la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, representantes del sector empresarial, miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Academia de Ciencias, académicos y ambientalistas, quienes reafirmaron su compromiso de impulsar acciones concretas en favor de la sostenibilidad ambiental del país.