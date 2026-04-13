Dominicanos en Estados Unidos han aumentado envió de remesas pese a tensión mundial

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que, entre enero y marzo de 2026, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$3,019.6 millones, aumentando 1.9 % en términos interanuales. Particularmente en el mes de marzo, se recibieron US$1,149.2 millones, monto superior en US$38.9 millones (3.5 %) al recibido en marzo de 2025 y considerablemente superior al recibido en febrero de este año por US$261.6 millones (29.5 %).

Este crecimiento en marzo ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. Los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, lo que ha generado mayores presiones inflacionarias y ha reducido el ingreso disponible de los hogares. El repunte responde, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país desde donde se originó el 84.2 % de los flujos formales recibidos en marzo, equivalentes a unos US$879.9 millones. Es relevante considerar que, durante este periodo, la diáspora en Estados Unidos recibe una proporción importante de los reembolsos de impuestos

estipulados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), incrementando así su capacidad de envío.

En adición, el desempleo general en los Estados Unidos se ubicó en 4.3 % en marzo, una disminución respecto al 4.4 % registrado en febrero de 2026, tras adicionarse 178,000 empleos durante el mes. En el caso de la población latina, la tasa de desempleo registró un 4.8 %, una mejoría en comparación con el 5.2 % de febrero de 2026. Asimismo, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 54.0 en marzo, continuando la senda de expansión del sector servicios. Este sector concentra una proporción importante del empleo de la diáspora dominicana.

Fuente: Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM)

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de marzo, como España, por un valor de US$54.9 millones, un 5.3 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Haití e Italia, con 1.1 % y Suiza con 1.0 % de los flujos recibidos. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Haití, Canadá y Panamá, entre otros.

Fuente: BCRD

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 48.3 % durante marzo, seguido por las provincias de Santiago y

Santo Domingo, con un 10.6 % y 7.0 %, respectivamente. Esto indica que casi dos tercios (65.9 %) de las remesas se recibe en las zonas metropolitanas del país.

Fuente: BCRD

El crecimiento del 1.9 % en el flujo de remesas recibidas entre enero y marzo es coherente con las proyecciones de este Banco Central, las cuales mantienen para este 2026 un crecimiento interanual del 3.5 %, menor al observado en 2025, considerando la entrada en vigor en enero pasado del nuevo impuesto a los envíos desde EE. UU, y la incertidumbre del entorno internacional vigente. Analizando la evolución del sector externo, las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, como son los ingresos de turismo, la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones, en conjunto con las remesas. En cuanto a las remesas, se estima que se ubiquen en torno a los US$12,200 millones y que la IED supere los US$5,000 millones al terminar el año.

Estos ingresos de divisas contribuirán a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de marzo de 2026, la moneda nacional se apreció 3.4 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025. Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de marzo se ubicaron en US$16,143.1 millones, representando un 12.2 % del PIB y cubriendo unos 5.8 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía dominicana del desafiante panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario. El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía dominicana del desafiante panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.