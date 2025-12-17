Economía de RD tiene 5 décadas de estabilidad

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

República Dominicana presenta más de cinco décadas de crecimiento económico con precios estables, según el economista Adolfo Martí Gutiérrez.

Precisó que ese crecimiento ha sido impulsado por la demanda interna y financiado con salarios bajos.

En el período 1970-2024, la economía se fundamentó en la estabilidad económica, dijo.

Señaló que en ese lapso, la inversión pública y el crédito privado han motorizado la economía, mientras los niveles de apertura fueron determinantes en el crecimiento.

En un trabajo sobre Tendencias Estructurales de la Economía Dominicana (1970-2024), publicado en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Martí Gutiérrez dijo que del 2020 al 2024 se registró un crecimiento del producto interno per cápita, pues pasó US$2,870 millones a US$11,541 millones.

Resaltó que la industria ha sido clave del dinamismo económico del país y creció a una tasa promedio de 17.7% anual entre 1970-2024, lo que representa el 29.0% del valor agregado nacional.

El sector industrial, dijo, ha evolucionado significativamente desde 1970, pasando de un crecimiento modesto a un sector clave, medido a través del Grado de Industrialización del país, que pasó de aportar el 24.7% del PIB en 1970 a 26.9% del PIB en 2024.

En los años más recientes el sector ha mostrado resiliencia con un crecimiento moderado en 2024, impulsado por la recuperación de la producción y el empleo.

Destacó que algunos subsectores como el alimentario, el farmacéutico y el azucarero han mostrado un buen desempeño y han impulsado la generación de empleo formal.

Sin embargo, ha sido cada vez menor el crecimiento evidenciado en la producción de las bebidas alcohólicas y de cigarrillos.

Por otro lado, la tendencia de producción del sector agropecuario ha sido descendente, pues ha perdido el peso que tenía como parte importante del producto interno bruto (PIB) al decaer de un 26.1% del PIB en 1970 a un 6.3% en 2024. Indicó que el PIB agrícola pasó de representar 17.5% del PIB en 1970 a descender a 4.4% en 2024. El sector agropecuario ha pasado de depender fuertemente de productos tradicionales de exportación (café, cacao, azúcar y tabaco) a diversificar su producción, manteniendo su importancia social y económica y enfrentando desafíos como la vulnerabilidad climática y la necesidad de modernización. Los principales productos primarios de exportación en 2024 fueron cinco: azúcar, café, tabaco, cacao y ferroníquel. El mayor monto correspondió al cacao, con US$1,786.7 millones.