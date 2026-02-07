Economista advierte sobre deuda improductiva y descuido en inversión de capital

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista y miembro de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo, Juan Ramón Mejía Betáncez, analizó en el programa Telematutino 11 la situación económica de la República Dominicana, señalando la ausencia de una estrategia clara por parte del actual gobierno.

Mejía recordó que en años anteriores se impulsaron consensos nacionales para enfrentar el déficit cuasi fiscal y capitalizar el Banco Central, además de aprobar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que definía metas en inversión, endeudamiento y crecimiento. Sin embargo, afirmó que dicha ley ha sido incumplida por los distintos gobiernos, lo que ha limitado su impacto.

El economista subrayó que los informes del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional, aunque no son pesimistas, advierten sobre el descuidado nivel de inversión de capital y el aumento del endeudamiento destinado a gastos corrientes. “El país sí tiene un rumbo, pero necesita actualizar su estrategia nacional de desarrollo en función de las nuevas prioridades”, puntualizó.

Mejía destacó que sectores como educación y energía han tenido avances parciales, pero insistió en que la falta de dirección actual pone en riesgo la sostenibilidad económica.

También mencionó la importancia de instituciones como el ITLA para atraer inversiones tecnológicas, señalando que empresas extranjeras ya evalúan instalarse en el país gracias a sus ventajas competitivas, sin embargo subraya la falta de capital humano en ciertas areas.