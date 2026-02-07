Lo que realmente esta pasando con el pollo, según experto

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista Winston Marte alertó sobre el aumento sostenido en los precios de la carne de pollo, que en los últimos meses ha superado los 100 pesos por libra en diversas zonas del país, llegando incluso a los 115 pesos en lugares alejados de los centros de producción.

Marte explicó que este comportamiento resulta inusual, ya que en enero la demanda suele disminuir tras el regreso de los dominicanos residentes en el exterior, lo que históricamente provoca una baja en los precios. Sin embargo, la tendencia alcista se ha mantenido, generando escasez en varias comunidades.

El especialista recordó que hace apenas cuatro o cinco años la libra de pollo se vendía entre 55 y 58 pesos, lo que significa un incremento superior al 100 %. “Estamos ante un aumento desproporcionado que afecta directamente a la población, dado que el pollo es la principal fuente de proteína para los dominicanos”, señaló.

El gobierno ha anunciado medidas para enfrentar la situación, incluyendo la importación de carne de pollo y huevos fértiles, con el objetivo de incrementar la producción nacional. Marte reconoció que la industria ha enfrentado dificultades en la alimentación de las aves, lo que ha impedido que alcancen el peso de salida requerido.

El economista confía en que, con una planificación adecuada, la producción pueda estabilizarse en los próximos meses y los precios se reduzcan a niveles cercanos a los 80 pesos por libra. “La clave está en garantizar suficiente incubación y producción para satisfacer la demanda del pueblo dominicano”, concluyó.