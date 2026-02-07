TNR y Banco Agrícola invierten más de 6 millones en modernización de riego en Palenque y Nizao

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección Ejecutiva de la Tecnificación Nacional de Riego (TNR), junto al Banco Agrícola (Bagrícola), anunciaron este viernes una inversión superior a los seis millones de pesos destinada a la modernización de los sistemas de riego de productores agrícolas de los municipios Sabana Grande de Palenque y Nizao.

La iniciativa, canalizada a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema de Riego (FOTESIR), otorgará una bonificación no reembolsable de hasta un 50 % a los proyectos pequeños que resulten seleccionados. El programa busca mejorar la eficiencia en el uso del agua, incrementar la productividad agrícola y reducir el impacto ambiental de las labores agropecuarias.

Este esfuerzo forma parte del programa Bagri-Riego, desarrollado de manera conjunta por la TNR y el Banco Agrícola, y se enmarca en la política pública orientada a modernizar el campo dominicano, fortalecer la competitividad del sector agropecuario y garantizar mayores niveles de seguridad alimentaria. La recepción de propuestas estará abierta hasta el lunes 6 de abril, a las 4:00 de la tarde.

Claudio Caamaño Vélez, director ejecutivo de la TNR, explicó que, para hacer frente a los desafíos relacionados con la gestión eficiente del agua, la institución impulsa concursos públicos orientados a otorgar incentivos no reembolsables a proyectos que cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos por el FOTESIR.

«Esta convocatoria que hoy abrimos es el primer paso hacia el desarrollo de una agricultura rentable y competitiva en estas comunidades de Palenque y Nizao», afirmó Claudio Caamaño.

Agregó que las convocatorias anteriores, junto al programa Bagri-Riego, han permitido reducir a más de la mitad los costos de instalación de los sistemas de riego y acelerar los tiempos de ejecución para los productores beneficiarios.

De su lado, Steven Baldera, coordinador general de proyectos del Banco Agrícola, destacó el compromiso institucional con la recuperación y fortalecimiento de la matriz productiva de los municipios de Palenque y Nizao. «Esta convocatoria lo demuestra», manifestó.

Baldera detalló que, tras diversas gestiones, se lograron fondos adicionales que permitieron respaldar a productores que se encontraban en situación vulnerable, facilitando el rescate de alrededor de 50 agricultores, quienes hoy pueden avanzar hacia la tecnificación de sus predios.

Durante el acto de lanzamiento de la convocatoria participaron la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; Eddy Montás, subadministrador del Banco Agrícola; el alcalde de Palenque, Miguel Ángel Valera; Dulce María Bautista, vicealcaldesa de Nizao, y Cristian Castillo, encargado de la subzona Palenque del Ministerio de Agricultura. Asimismo, estuvieron presentes autoridades del Banco Agrícola y otras instituciones, entre ellos Joaquín Suero, gerente de la sucursal San Cristóbal, y Nelson Canela, director regional 06.

También asistieron Francisco Bremón, director regional Ozama–Nizao del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); Indhira Pulinario, encargada del FOTESIR; Luis Payero, encargado regional Sur de la TNR, y Roberto Valette Andújar, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Palenque.

Bases del concurso

Podrán postularse proyectos de tecnificación de sistemas de riego o de alguno de sus componentes, incluyendo obras de captación, conducción, acumulación, regulación, filtrado, fertirrigación, distribución, aplicación y evacuación de aguas, así como sistemas de medición y control que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso del agua, conforme al Reglamento de Aplicación de la Política de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

La convocatoria está dirigida a proyectos pequeños vinculados al riego eficiente que impacten una superficie productiva inferior a las 100 tareas. Estas iniciativas deberán estar orientadas a incrementar la rentabilidad, reducir los costos de producción, optimizar el uso del agua y disminuir el impacto ambiental. También se incluyen proyectos de rehabilitación de obras de riego intrapredial.