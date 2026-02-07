Desde una cerveza hasta un anuncio: esto cuesta vivir el Super Bowl LX

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Super Bowl LX no solo es el evento deportivo más esperado del año, también es una vitrina de consumo y espectáculo que mueve cifras millonarias. Desde el precio de una cerveza en el estadio hasta el costo de un anuncio televisivo, vivir la experiencia completa del partido se ha convertido en un lujo que refleja la magnitud del evento.

En los alrededores del Allegiant Stadium, los fanáticos pagan hasta 15 dólares por una cerveza y más de 20 dólares por un combo de comida rápida, mientras que los boletos oficiales alcanzan cifras que superan los 5,000 dólares en reventa. El hospedaje en Las Vegas también se disparó: hoteles que normalmente cuestan 200 dólares la noche, durante el fin de semana del Super Bowl superan los 800.

Pero el verdadero negocio está en la pantalla. Un anuncio de 30 segundos durante la transmisión del Super Bowl LX cuesta alrededor de 7 millones de dólares, cifra que confirma el poder de convocatoria del evento, con audiencias que superan los 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Marcas globales compiten por un espacio que garantiza visibilidad y repercusión cultural.