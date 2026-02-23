Apagón también afecta algunos procesos en la Dirección General de Pasaportes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Pasaportes informó que, producto del apagón que afectó gran parte del país la tarde de este lunes, su conectividad se ha visto temporalmente impactada.

"Esta situación incide en los procesos de validación que requieren enlaces de consulta en línea, por lo que el servicio de captura podría presentar retrasos en el día de hoy", dijo la institución.

Pasaportes agradeció la comprensión y paciencia de la ciudadanía mientras las autoridades trabajan en la pronta recuperación del servicio eléctrico.

Causa del apagón

Más temprano, autoridades del sector eléctrico dominicano informaron este lunes que el sistema energético nacional está restablecido en un 30 %, luego de que a las 10:50 de la mañana se produjeron una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI), que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.

Al encabezar una rueda de prensa en el Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) para ofrecer los detalles sobre el evento, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que desde el primer minuto de haber ocurrido la falla fueron activados los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.

“Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades. Estamos aquí todas estas autoridades presentes, como una forma decirle a la población que le estamos dando el carácter necesario a esta situación”, dijo el ministr