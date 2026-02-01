Empresarios chinos se suman a la feria Turismo y Atracciones Samaná 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Alrededor de 20 empresarios chinos acompañarán al embajador de la República Popular China en la República Dominicana, Chen Luning, a la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026” (TyA 2026), que se celebrará del 13 al 15 de marzo en Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences, en la provincia de Samaná.

Los empresarios conocerán parte de la cultura gastronómica, cultural y las opciones de Samaná para hacer turismo. Además, el evento servirá como un puente de cooperación con la República Popular China, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión y colaboración en el sector turístico.

El evento, dedicado en esta edición a la República Popular China, se consolida como una plataforma estratégica para impulsar el desarrollo turístico, cultural y económico de la región Nordeste, promoviendo el talento local y fortaleciendo los lazos de cooperación internacional entre China y la República Dominicana.

Más de 40 emprendedores y artesanos locales participarán en la feria, exhibiendo productos, servicios y expresiones culturales que resaltan la identidad, creatividad y riqueza de la provincia de Samaná.

Durante los tres días de la feria, los visitantes podrán disfrutar de una amplia agenda que incluirá ofertas turísticas exclusivas, conferencias nacionales e internacionales, reuniones de negocios y asesorías personalizadas, así como experiencias de aventura y naturaleza, actividades artísticas y culturales, degustaciones de puros, vinos y productos de la región. Como atractivo gastronómico principal, se presentará el asopao de mariscos con coco más grande del mundo.

Asimismo, Turismo y Atracciones Samaná 2026 ofrecerá oportunidades reales de negocio, visibilidad y posicionamiento de marca, además de networking estratégico con actores clave de los sectores turístico, comercial y cultural.

El CEO de TyA 2026, Kelvin Faña, informó que la feria contará con la participación de más de 60 empresas, que utilizarán esta plataforma para promover la inversión, los negocios y la proyección del turismo dominicano, reafirmando a Samaná como un destino de clase mundial.

Faña anunció además que el evento incluirá presentaciones artísticas y culturales, exhibiciones de productos y servicios, degustaciones gastronómicas y múltiples sorpresas, orientadas a resaltar la identidad y la riqueza cultural de la provincia.

“Turismo y Atracciones Samaná 2026 busca fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el mercado turístico internacional, con un enfoque especial en Samaná, una de las provincias de mayor encanto natural y cultural del Caribe”, expresó.

Finalmente, Kelvin Faña extendió una invitación a empresarios, profesionales del turismo, autoridades, emprendedores, comunidades locales y visitantes en general a formar parte de esta experiencia.

“Turismo y Atracciones 2026: Por amor al desarrollo turístico de Samaná promete ser una jornada memorable de innovación, cultura, negocios y tradición”, indicó.

Se espera que Turismo y Atracciones Samaná 2026 reciba más de 15,000 visitantes, quienes podrán descubrir las múltiples maravillas que ofrece Samaná como destino turístico y de inversión.