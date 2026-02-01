Cultura dominicana
Empresarios chinos se suman a la feria Turismo y Atracciones Samaná 2026
El CEO de TyA 2026, Kelvin Faña, informó que la feria contará con la participación de más de 60 empresas.
Alrededor de 20 empresarios chinos acompañarán al embajador de la República Popular China en la República Dominicana, Chen Luning, a la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026” (TyA 2026), que se celebrará del 13 al 15 de marzo en Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences, en la provincia de Samaná.
Los empresarios conocerán parte de la cultura gastronómica, cultural y las opciones de Samaná para hacer turismo. Además, el evento servirá como un puente de cooperación con la República Popular China, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de inversión y colaboración en el sector turístico.
El evento, dedicado en esta edición a la República Popular China, se consolida como una plataforma estratégica para impulsar el desarrollo turístico, cultural y económico de la región Nordeste, promoviendo el talento local y fortaleciendo los lazos de cooperación internacional entre China y la República Dominicana.
Más de 40 emprendedores y artesanos locales participarán en la feria, exhibiendo productos, servicios y expresiones culturales que resaltan la identidad, creatividad y riqueza de la provincia de Samaná.
Durante los tres días de la feria, los visitantes podrán disfrutar de una amplia agenda que incluirá ofertas turísticas exclusivas, conferencias nacionales e internacionales, reuniones de negocios y asesorías personalizadas, así como experiencias de aventura y naturaleza, actividades artísticas y culturales, degustaciones de puros, vinos y productos de la región. Como atractivo gastronómico principal, se presentará el asopao de mariscos con coco más grande del mundo.
Asimismo, Turismo y Atracciones Samaná 2026 ofrecerá oportunidades reales de negocio, visibilidad y posicionamiento de marca, además de networking estratégico con actores clave de los sectores turístico, comercial y cultural.
El CEO de TyA 2026, Kelvin Faña, informó que la feria contará con la participación de más de 60 empresas, que utilizarán esta plataforma para promover la inversión, los negocios y la proyección del turismo dominicano, reafirmando a Samaná como un destino de clase mundial.
Faña anunció además que el evento incluirá presentaciones artísticas y culturales, exhibiciones de productos y servicios, degustaciones gastronómicas y múltiples sorpresas, orientadas a resaltar la identidad y la riqueza cultural de la provincia.
“Turismo y Atracciones Samaná 2026 busca fortalecer el posicionamiento de la República Dominicana en el mercado turístico internacional, con un enfoque especial en Samaná, una de las provincias de mayor encanto natural y cultural del Caribe”, expresó.
Finalmente, Kelvin Faña extendió una invitación a empresarios, profesionales del turismo, autoridades, emprendedores, comunidades locales y visitantes en general a formar parte de esta experiencia.
“Turismo y Atracciones 2026: Por amor al desarrollo turístico de Samaná promete ser una jornada memorable de innovación, cultura, negocios y tradición”, indicó.
Se espera que Turismo y Atracciones Samaná 2026 reciba más de 15,000 visitantes, quienes podrán descubrir las múltiples maravillas que ofrece Samaná como destino turístico y de inversión.