Emisión bonos solo conduce a aumento de la deuda pública

Durante los últimos 15 años, los gobiernos han hecho emisiones para cubrir el déficit del presupuesto, por lo que la emisión de bonos por más de RD$401 mil millones no es una práctica nueva, explicó ayer el economista Nelson Suárez.

Pero señaló, que lo que hay que enfrentar son las causas del déficit que está explicado en casi un 70% por los déficits del sector eléctrico, del Banco Central y de otros entes públicos como el Servicio Nacional de Salud (Senasa), las entidades descentralizadas, las empresas públicas no eléctricas y la corrupción.

El economista precisó que de continuar por la misma ruta, de emitir bonos para cubrir el déficit, solo conduce a seguir aumentando la deuda pública y a que siga incrementando el servicio de la deuda, el cual ha consumido unos US$34,887.9 millones en los últimos cinco años 2020-2024.

Dijo que hasta octubre de este año, el servicio de la deuda ha consumido unos US$8,031.5 millones.

“El Proyecto de Ley de Presupuestos General del Estado 2026 sometido por el Gobierno al Congreso el pasado 26 de septiembre contiene un monto de RD$401,767.8 mil millones de endeudamiento bruto, que equivalen a US$6,133.9 millones. La amortización de deuda y otra aplicaciones financieras en el presupuesto son unos RD$121,192.6 millones, igual a US$1,850.3 millones, que al restarlos del endeudamiento bruto arroja un endeudamiento neto para el próximo año de US$4,283.6 millones que es el déficit del presupuesto en pesos de RD$280,575.3 millones. Eso es lo que se ha estado haciendo en los últimos 15 años para cubrir el déficit”, detalló.

Explicó que las finanzas públicas desde el 2008 registra un déficit estructural de 3 % del PIB.

Al hablar de las recaudaciones que necesita la República Dominicana, Suárez dijo que aunque generalmente desde los gobiernos se desprecia la posibilidad de aumentar las recaudaciones y racionalizar el gasto por vías administrativas, es de los que considera que hay mucho espacio fiscal que se podría conseguir enfrentando con determinación la evasión, controlando los gastos y las fugas como la del caso Senasa.