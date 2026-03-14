Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Diversos emprendedores, artesanos, empresas y representantes del sector turístico se dieron cita este sábado a la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná” (TyA 2026). Iniciativa que busca promover la amplia oferta que posee esta provincia nordeste del país.

Durante el evento, diversos emprendimientos destacan con sus stands, entre ellos de productos naturales, repostería, alimentos, bebidas, joyería artesanal, pintura, entre otros, con el objetivo de promover y exhibir sus productos al público.

Emprendimientos destacan en la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”Oriana Martínez

“Esta actividad es una gran oportunidad para nuestras empresas ya que podemos conectar con más personas y vender nuestro producto” manifestó Wilkins Guerrero quien es artesano y presenta sus obras artísticas.

También, Amanda Javier, que su proyecto es de dulces locales, dijo que esta feria ha sido un aprendizaje, y que más que buscar una ganancia monetaria, la experiencia de dar a conocer su negocio es su mayor paga.

Emprendimientos destacan en la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”Oriana Martínez

Se recuerda que la feria se estará celebrando desde el viernes 13 de marzo hasta el domingo 15 en Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences, edición dedicada a la República Popular China, consolidándose como una plataforma estratégica para fortalecer los lazos de cooperación internacional y abrir nuevas oportunidades de inversión entre China y la República Dominicana.