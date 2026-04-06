Operativo de Semana Santa: Defensa Civil salva vidas y responde a emergencias con 11,000 voluntarios

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El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana, Juan Salas, resaltó este lunes los resultados obtenidos por la institución durante el operativo de Semana Santa 2026, donde lograron salvar vidas y brindar asistencia oportuna a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional.

Salas informó que la entidad instaló 881 Puestos de Socorro estratégicamente ubicados, con el despliegue de más de 11,000 voluntarios y voluntarias, quienes brindaron unas 200 asistencias prehospitalarias en balnearios y carreteras.

“Durante el asueto, los héroes y heroínas naranja de la Defensa Civil se mantuvieron presentes sirviéndole al país cuidando a los miles de vacacionistas que se movilizaron por la Semana Mayor”, dijo el también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Integración privados de libertad

Juan Salas también destacó la integración histórica de 10 privados de libertad en condición de medio libre, provenientes de los centros Najayo Hombres y Mujeres, quienes se sumaron al operativo como parte de un acuerdo interinstitucional con la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) que dirige el doctor Roberto Santana, aportando de manera positiva a las labores de prevención y asistencia.

Respuesta a situaciones climáticas

En cuanto a las condiciones climáticas, la institución también respondió de manera efectiva a situaciones provocadas por las lluvias, incluyendo el rescate de 23 personas tras la crecida del río Tireito, en Loma de Blanco, provincia Monseñor Nouel, así como intervenciones por la crecida del río Nizao, en San José de Ocoa.

El director de la Defensa Civil felicitó a la población por su muestra de civismo y valoró el compromiso y trabajo altruista de los miles de hombres y mujeres que integran el voluntariado naranja.