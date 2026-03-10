Empresa de servicios logísticos y paquetería presentó su nuevo Hub Logístico y aerolínea en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

MiaCargo, empresa de servicios logísticos y paquetería, que opera a nivel nacional e internacional, ofreciendo soluciones para envío, recepción, almacenamiento y distribución de paquetes y mercancías, presentó su nuevo Hub Logístico, ubicado en Boca Chica, República Dominicana, y Clouds Air, la aerolínea de República Dominicana, con la que se unirá para optimizar el transporte.

Este Hub ha sido concebido bajo estándares internacionales de eficiencia operativa, control aduanero, seguridad de la cadena de suministro y transformación digital. Y en esa visión de modernización, MiaCargo priorizó la automatización.

Una muestra de ello es la nueva clasificadora automática de 40 bocas, capaz de procesar más de tres millones de paquetes por mes, reduciendo errores, optimizando tiempos y permitiendo organizar los envíos por rutas o destinos de manera precisa y eficiente.

Diego Vestillero, CEO y propietario de MiaCargo, dio a conocer las razones de esta apuesta por el país: “este nuevo Hub Logístico representa una declaración firme de nuestra confianza en la República Dominicana como destino seguro para la inversión extranjera y como plataforma estratégica para el desarrollo logístico regional.”

En un contexto global donde las cadenas de suministro enfrentan constantes desafíos, nuestro país ha demostrado estabilidad, crecimiento sostenido y una ubicación geográfica privilegiada que lo convierte en un punto neurálgico del comercio internacional.”

De su lado, el socio y gerente Adrian González, destacó el impacto que representa esta empresa para la Republica Dominicana en materia de inversión extrajera.

Siguiendo las palabras del actual ministro ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y en un contexto internacional donde toman aún más valor, MiaCargo cree que “la logística es el petróleo de la República Dominicana”.

Los números avalan estas afirmaciones: en 2025:

- la carga aérea mundial generó U$S 142 millones;

- más de 1.5 millones de personas en el mundo trabajan en logística de carga y mensajería aérea;

- se proyecta que, en 2026, se transporten 71 millones de toneladas de carga aérea;

- en 2025, se llegó a un récord de carga para las terminales aéreas de Aerodom, con 111,331 toneladas métricas

- las importaciones desde República Dominicana alcanzaron, en 2025, los US$30,216.6 millones

MiaCargo redobla, entonces, su apuesta por República Dominicana, con más de 200 empleados directos y más de 1,500 indirectos, más de 190 oficinas y una flota que incluye más de 50 camiones en todo el país.

MiaCargo se encuentra en proceso de certificación BASC, ha recibido la auditoría del programa OEA para obtener la certificación como Operador Económico Autorizado y es parte activa de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Dominicana (AMCHAMDR).

En el mismo acto se celebró la apertura de Clouds Air, aerolínea dominicana dedicada exclusivamente a la carga, lista para iniciar operaciones una vez concluido su debido proceso regulatorio. Esta aerolínea nace para fortalecer la conectividad logística del país, optimizando el transporte aéreo internacional.

MiaCargo y Clouds Air se unen para llevar todos los paquetes al mejor destino: la realización de cada negocio de cada cliente.