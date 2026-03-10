Clásico Mundial de Béisbol 2026: Los países que siguen en carrera

Publicado por MLB Creado: Actualizado:

Cinco equipos han superado la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026, dejando tres plazas en juego para la siguiente ronda.

Los Samuráis de Japón se aseguraron el primer puesto del Grupo C con una ajustada victoria sobre Australia el domingo. Mientras tanto, Corea se aseguró el segundo puesto de ese grupo con su victoria por 7-2 sobre los australianos el lunes, tras ganar el desempate contra China Taipéi y Australia. Puerto Rico, por su parte, se aseguró el pase a cuartos de final con una victoria por 4-1 sobre Cuba.

La victoria de República Dominicana por 10-1 sobre Israel el lunes por la tarde no solo aseguró el pase a cuartos de final para los dominicanos, sino también para Venezuela.

El partido del miércoles (8 p.m. ET, FS1) entre ambos determinará al ganador del Grupo D, y el perdedor se quedará con el segundo puesto.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los escenarios de eliminación:

- Grupo A

Clasificados

Puerto Rico: Aseguró su pase a cuartos de final con una victoria de 4-1 contra Cuba el lunes. Se aseguraría el primer puesto del Grupo A con una victoria contra Canadá el martes (19:00 ET, Tubi).

Sigue con vida

Cuba: Tiene un récord de 2-1 tras perder 4-1 contra Puerto Rico el lunes. Su próximo partido es el miércoles contra Canadá (15:00 ET, FS2).

Canadá: Tiene un récord de 1-1 en la fase de grupos, tras vencer a Colombia pero perder contra Panamá. Su próximo partido es el martes contra Puerto Rico (19:00 ET, Tubi).

Eliminados

Colombia: Terminó 1-3 en la fase de grupos.

Panamá: Terminó 1-3 en la fase de grupos.

- Grupo B

Clasificados

N/D

Sigue con vida

EE. UU.: Considerados los favoritos del grupo, los estadounidenses han comenzado el Clásico con un balance de 3-0, tras dos victorias contundentes y un triunfo por 5-3 contra México el lunes. Se asegurarían un puesto en cuartos de final y el primer puesto del Grupo B si ganaran contra Italia el martes (21:00 ET, FS1).

México: Tiene un récord de 2-1 al comenzar la fase de grupos tras una derrota por 5-3 contra EE. UU. el lunes. Su próximo partido es contra Italia el miércoles (19:00 ET, Tubi).

Italia: Tiene un récord de 2-0 al comenzar la fase de grupos tras su victoria sobre Gran Bretaña el domingo. Su próximo partido es contra EE. UU. el martes (21:00 ET, FS1).

Eliminados

Gran Bretaña: Terminó 1-3 en la fase de grupos.

Brasil: Terminó 0-4 en la fase de grupos.

- Grupo C

Clasificados

Japón: Se aseguró el primer puesto con un récord de 4-0 en la fase de grupos.

Corea: Se aseguró el segundo puesto en la fase de grupos tras vencer a China Taipéi y Australia en el desempate, con los tres equipos finalizando 2-2. La victoria de Corea sobre Australia el lunes desencadenó el triple empate.

Eliminados

Australia: Terminó la fase de grupos con un récord de 2-2, perdiendo el desempate contra Corea.

China Taipéi: Terminó la fase de grupos con un récord de 2-2, perdiendo el desempate contra Corea.

Chequia: Terminó 0-4 en la fase de grupos.

Grupo D

Clasificados

República Dominicana: Aseguró su pase a cuartos de final con su victoria del lunes sobre Israel. Con un balance de 3-0, podría asegurar el primer puesto del grupo con una victoria el miércoles (20:00 ET, FS1) contra Venezuela.

Venezuela: Aseguró su pase a cuartos de final con la victoria de República Dominicana sobre Israel el lunes por la tarde. Con un balance de 3-0, podría asegurar el primer puesto del grupo con una victoria el miércoles (20:00 ET, FS1) contra República Dominicana.

Eliminados

Israel: Eliminado tras la derrota del lunes ante República Dominicana.

Países Bajos: También eliminado tras la derrota de Israel ante República Dominicana el lunes, lo que aseguró que ni Israel ni Países Bajos puedan superar el tercer puesto.

Nicaragua: Terminó 0-4 en la fase de grupos.