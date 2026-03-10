Gran demanda: BTS suma 7,000 espacios más para su concierto en Seúl

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Seúl, 10 mar (EFE).- La superbanda de K-pop BTS ampliará en unas 7.000 plazas el aforo de su concierto de regreso en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en el centro de Seúl, elevando la capacidad total a alrededor de 22.000 asistentes, en respuesta a la enorme demanda para el espectáculo del 21 de marzo.

Las entradas adicionales estarán disponibles para reserva a partir del 12 de marzo a las 20:00 hora local (11:00 GMT) en la plataforma NOL Tickets, dijo este martes la agencia Big Hit Music, citada por el diario local Chosun Ilbo.

La agencia no especifica el número exacto de plazas adicionales pero indica que ahora el aforo será de unas 22.000 personas, en comparación con las 15.000 anunciadas previamente.

La agencia explicó que se habilitarán nuevas zonas de público de pie, donde los asistentes podrán seguir el espectáculo a través de pantallas LED instaladas en el área.

Los medios locales no especifican si los nuevos boletos tendrán algún costo, aunque el concierto se ha manejado como gratuito desde que fue anunciada su celebración.

Preparativos para más de 250.000 personas

El concierto, titulado 'BTS The Comeback Live | Arirang', marcará el primer regreso del grupo a los escenarios como formación completa en casi cuatro años y se celebrará en uno de los enclaves históricos más emblemáticos de la capital surcoreana, frente al palacio principal Gyeongbokgung.

Los medios locales calculan que el evento atraerá entre 230.000 y 260.000 personas en toda el área de Gwanghwamun, entre asistentes con entrada y fans que se congregarán en los alrededores para seguir el espectáculo.

Ante la magnitud del evento, la ciudad y las fuerzas de seguridad preparan un amplio dispositivo de control. El Gobierno Metropolitano de Seúl dijo el lunes que desplegará unos 3.400 efectivos para la gestión de multitudes y emergencias en el área del concierto.

La policía movilizará unos 4.800 agentes para garantizar la seguridad y el control del tráfico en los alrededores. Las autoridades también abrieron una investigación por sospechas de uso de programas automatizados para comprar boletos ante preocupaciones por reventa y estafas, según fue citado el jefe de la Policía Metropolitana de Seúl por la agencia local de noticias Yonhap.

Paralelamente, las autoridades han intensificado los controles en hoteles y alojamientos turísticos cercanos para evitar subidas abusivas de precios o prácticas especulativas ante la llegada de miles de visitantes internacionales para el concierto, según un comunicado emitido el lunes por el Gobierno capitalino.

Aunque la ciudad ha señalado que acampar en la zona está prohibido, un vacío legal podría dificultar el desalojo de fans que decidan esperar en espacios públicos mientras no bloqueen el paso de peatones ni el tráfico, según explicó un funcionario municipal citado por The Korea Times. EFE