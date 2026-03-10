Óscar 2026: Las actuaciones inspiradas en 'K-Pop Demon Hunters' y 'Sinners' prometen ser memorables

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Internacional, 10 mar (EFE).- Las actuaciones principales de la gala de la 96 edición de los Óscar, que se celebrará este domingo, 15 de marzo, estarán inspiradas por dos de las películas más populares de la temporada: 'K-Pop Demon Hunters' y 'Sinners'.

"Son dos de los fenómenos culturales más poderosos del cine", señalaron en un comunicado los productores ejecutivos de la ceremonia, Raj Kapoor y Katy Mullan.

Por un lado, 'Sinners', dirigida por Ryan Coogler, es la película más nominada en la historia de los Óscar, con 16 candidaturas, lo que ha superado el récord de 14 que hasta ahora ostentaban 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) y 'La La Land' (2016).

Y por otro, 'K-Pop Demon Hunters', de Chris Appelhans y Maggie Kang, "una sensación mundial de la cultura pop", que llega a la gala con dos nominaciones, a mejor cinta de animación y mejor canción, por 'Golden'.

"Estos momentos del espectáculo son más que simples actuaciones: se convierten en homenajes cinematográficos que celebran la relación entre la música y la narrativa, y explican por qué estas películas conectaron tan profundamente con el público de todo el mundo", agregaron los productores.

La actuación relacionada con 'K-Pop Demon Hunters' comenzará con una fusión de instrumentistas y danza tradicional coreana, inspiración cultural de la cinta

Además Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás del grupo ficticio HUNTR/X, interpretarán 'Golden', todo un éxito en las listas musicales.

(i-d) Las cantantes Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami posan con el premio a mejor canción por ‘Golden’ de ‘KPop Demon Hunters’ en los Globos de Oro, el pasado 11 de enero de 2026. EFE/Chris Torres

El momento 'Sinners' "explora el papel de la música en la narrativa de la película y lo traduce en un momento cinematográfico en vivo en el escenario de los Óscar".

Miles Caton y Raphael Saadiq interpretarán 'I Lied to You', la canción del filme nominada al Óscar. Y estarán acompañados por Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone "Kingfish" Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith, "en un homenaje al singular estilo visual de la película".

La gala, que comenzará a las 16:00 hora local (23:00 GMT), se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles y estará presentada por el cómico Conan O'Brien por segundo año consecutivo.

Por el momento se han anunciado algunos de los artistas que también participarán en tareas de presentación, como Javier Bardem, Zoe Saldaña, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Adrien Brody, Chris Evans, Demi Moore, Kieran Culkin o Mikey Madison.

Además de las 16 nominaciones de 'Sinner', 'Una batalla tras otra' opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española 'Sirât', de Oliver Laxe; o la brasileña 'O agente secreto', nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional. EFE