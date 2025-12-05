Empresa RD gana premio regional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School celebraron, en la ciudad de Panamá, el cierre de la quinta edición del programa Mejores Empresas Centroamericanas (MECA).

Bajo el lema “Impulsando lo extraordinario”, MECA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial en la región y reconoció a 32 empresas medianas y privadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que destacan por su liderazgo, innovación y resultados.

La empresa dominicana en obtener dicho reconocimiento fue el Grupo Read, luego de superar una rigurosa evaluación.

“En Grupo Promerica creemos en una región más fuerte, más equitativa y sostenible. Por eso, seguiremos impulsando iniciativas como MECA, que fortalecen el ecosistema empresarial y promueven el liderazgo responsable en Centroamérica”, expone Ramiro Ortiz, CBO de Grupo Promerica.