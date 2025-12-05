Las contradicciones de Trump

Creado: Actualizado:

La verdad es que el presidente de los EE. UU., Donald Trump, no para de sorprender al mundo con la adopción de medidas contradictorias que rayan en lo absurdo, como es el indulto concedido al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel con base en base un expediente judicial elaborado con todos los requisitos de ley sobre su participación en la introducción a Norteamérica de cientos de toneladas de cocaína

Llama la atención que un presidente que amenaza hasta con invadir a naciones como Venezuela y Colombia, y que se permite destruir con misiles embarcaciones y tripulantes que transiten por las costas sudamericanas y caribeñas bajo la sospecha de que transportan drogas, sea el mismo que, alegremente, porque supuestamente, se lo pidió “mucha gente de Honduras”, tire por el suelo la condena de un tribunal y el trabajo de las autoridades antinarcóticas de EE. UU. que lo habían pedido en extradición.

A propósito de Honduras, también pretende influir en el proceso electoral de esa nación, amenazando con suspender todo tipo de ayuda económica si su favorito, el candidato conservador Nasry Asfura, resulta perdedor en los comicios recién celebrados. La verdad es que uno no sabe qué pensar ante las acciones de este pretendido emperador del mundo.