República Dominicana y Venezuela reactivarán servicios consulares y conexión aérea

Las cancillerías de la República Dominicana y de la República Bolivariana de Venezuela informaron que en los próximos días serán reactivados los servicios consulares dominicanos en Caracas y venezolanos en Santo Domingo, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes para atender a sus respectivas comunidades residentes.

Asimismo, ambos gobiernos acordaron instruir a las autoridades aeronáuticas de ambos países para iniciar el proceso de reactivación de la conexión aérea entre República Dominicana y Venezuela, con el objetivo de facilitar la movilidad de pasajeros y fortalecer los vínculos familiares, comerciales y turísticos.

La reanudación de estos servicios se produce luego de una suspensión iniciada en el 2024, cuando quedaron interrumpidas las operaciones consulares y los vuelos comerciales en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Durante ese período, miles de ciudadanos dominicanos y venezolanos se vieron afectados por la paralización de trámites esenciales como pasaportes, visados y apostillas, así como por las limitaciones para viajar entre ambas naciones.