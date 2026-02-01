Relaciones bilaterales
República Dominicana y Venezuela reactivarán servicios consulares y conexión aérea
La medida busca normalizar las relaciones tras más de un año de suspensión y beneficiará a miles de ciudadanos
Las cancillerías de la República Dominicana y de la República Bolivariana de Venezuela informaron que en los próximos días serán reactivados los servicios consulares dominicanos en Caracas y venezolanos en Santo Domingo, como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes para atender a sus respectivas comunidades residentes.
Asimismo, ambos gobiernos acordaron instruir a las autoridades aeronáuticas de ambos países para iniciar el proceso de reactivación de la conexión aérea entre República Dominicana y Venezuela, con el objetivo de facilitar la movilidad de pasajeros y fortalecer los vínculos familiares, comerciales y turísticos.
El Tema de Hoy
Cambios en la geopolítica aumentan importancia de los lazos de RD con Europa
Nelson Marrero
La reanudación de estos servicios se produce luego de una suspensión iniciada en el 2024, cuando quedaron interrumpidas las operaciones consulares y los vuelos comerciales en medio de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.
Durante ese período, miles de ciudadanos dominicanos y venezolanos se vieron afectados por la paralización de trámites esenciales como pasaportes, visados y apostillas, así como por las limitaciones para viajar entre ambas naciones.