Latinos
Artistas latinos nominados este año a los anhelados Grammy
Bad Bunny: 5 nominaciones, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año.
Los Grammy 2026 llegan con fuerte presencia latina: Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz y J Balvin figuran entre los nominados, confirmando el poder global de la música en español. El trap, el reguetón y las fusiones tropicales se disputan las categorías principales junto a estrellas internacionales.
Latinos destacados en los Grammy 2026
• Bad Bunny: 5 nominaciones, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año.
Música
Predicciones Grammy 2026: favoritos y posibles robos de la noche
Lency Alcántara
• Karol G: nominada en categorías tropicales y urbanas, consolidando su liderazgo femenino en el reguetón.
• Rauw Alejandro: presente en Música Urbana, con fuerte impacto en streaming global.
• Natalia Lafourcade: nominada en categorías de música alternativa y regional mexicana.
• Alejandro Sanz: compite en categorías de pop latino.
• J Balvin: regresa con nominaciones en Música Urbana, reafirmando su influencia internacional.