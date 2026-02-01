Artistas latinos nominados este año a los anhelados Grammy

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los Grammy 2026 llegan con fuerte presencia latina: Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Natalia Lafourcade, Alejandro Sanz y J Balvin figuran entre los nominados, confirmando el poder global de la música en español. El trap, el reguetón y las fusiones tropicales se disputan las categorías principales junto a estrellas internacionales.

Latinos destacados en los Grammy 2026

• Bad Bunny: 5 nominaciones, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año.

• Karol G: nominada en categorías tropicales y urbanas, consolidando su liderazgo femenino en el reguetón.

• Rauw Alejandro: presente en Música Urbana, con fuerte impacto en streaming global.

• Natalia Lafourcade: nominada en categorías de música alternativa y regional mexicana.

• Alejandro Sanz: compite en categorías de pop latino.

• J Balvin: regresa con nominaciones en Música Urbana, reafirmando su influencia internacional.