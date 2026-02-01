Edenorte fortalece redes eléctricas en comunidades de María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Francisco de Macorís.– Como parte de su plan continuo de mejora del servicio eléctrico, la Gerencia de Mantenimiento del Sector San Francisco de Edenorte ejecutó importantes trabajos de centros de transformadores (CT) y rehabilitación de redes en comunidades de las provincias María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal, beneficiando de manera directa a más de 270 clientes, con una inversión superior a los RD$3.0 millones.

En la comunidad de Colorado, del municipio San José de Matanzas, provincia María Trinidad Sánchez, se realizaron labores de rehabilitación integral de las redes de distribución con el objetivo de optimizar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Antes de la intervención, la zona era suplida por un solo transformador y redes en condiciones deficientes. Tras los trabajos, la comunidad cuenta con cinco transformadores, redes de distribución completamente renovadas y alumbrado público en áreas residenciales ubicadas en los trayectos de la avenida Nagua–Samaná y sus callejones.

Esta obra representó una inversión de RD$1,184,360.91 e incluyó la instalación de 20 postes con igual número de lámparas, así como 532 metros de cableado de media tensión, beneficiando directamente a 177 clientes.

De igual manera, en la comunidad de Monte Adentro, municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, la Gerencia de Mantenimiento desarrolló un segundo caso CT enfocado en la rehabilitación de redes eléctricas, atendiendo la necesidad de mejorar el servicio en una zona que operaba con un solo transformador y redes deterioradas.

Con esta intervención, Monte Adentro pasó a disponer de tres transformadores, nuevas redes de distribución y mejoras significativas en el suministro eléctrico de la calle principal, el entorno de la escuela y los callejones del sector.

El proyecto implicó una inversión de RD$1,977,317.74, la colocación de 34 postes, 915 metros de cableado de media tensión y 1.35 kilómetros de cable triplex, impactando positivamente a 96 clientes.

La Gerencia de Mantenimiento del Sector San Francisco resaltó que estas acciones forman parte del compromiso institucional de garantizar un servicio eléctrico más eficiente, seguro y confiable, mediante la modernización de infraestructuras y la reducción de averías en comunidades priorizadas.

Edenorte reiteró su disposición de continuar ejecutando proyectos de mejora en distintas zonas de su área de concesión, como parte de su política de fortalecimiento del sistema eléctrico y atención permanente a las necesidades de sus clientes.