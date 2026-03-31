Entre empresas más éticas del mundo

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AES recibió por decimotercer año consecutivo el reconocimiento de Ethisphere como una de las Empresas Más Éticas del Mundo, una distinción que coloca a la compañía entre las organizaciones que han hecho de la ética un pilar estructural de su modelo de negocio y no un simple compromiso declarativo.

El galardón de Ethisphere, una de las evaluaciones de integridad corporativa más rigurosas a nivel global, distingue a empresas que actúan con transparencia y responsabilidad en todos sus niveles, y que han logrado construir una cultura donde hacer lo correcto no depende de quién mira, sino de quiénes son.

Edwin dfe los Santos, presidente de AES Dominicana, aseguró que el reconocimiento es el reflejo de una cultura construida con disciplina y convicción. "En AES, los más altos estándares es la manera en que operamos todos los días."