Estrategia
Premia a cinco destacados gerentes por su trayectoria
Tomás Alonso, Diego Vestillero, Edwin De los Santos, Giancarlo Sanguinetti Durand y Archie López reciben WE The CEO Edition
Workshop Experience reconoció, por segundo año consecutivo, a cinco destacados gerentes con su galardón WE The CEO Edition. La selección de este año hizo énfasis en líderes que han implementado estrategias innovadoras en el sector empresarial dominicano en áreas de finanzas, logística, salud, energía y economía naranja.
Los reconocidos este año son Tomás Alonso, country manager de Mastercard; los CEOs Diego Vestillero (MiaCargo), Edwin De los Santos, (AES Dominicana); Giancarlo Sanguinetti Durand, (Amadita); y Archie López, (Panamericana).
“Los líderes que reconocemos este año han sabido conjugar innovación en sus respectivas industrias y, además, influir positivamente en otros ámbitos del encadenamiento productivo nacional. En ellos destaca esa mirada de conjunto, la apertura para que su progreso signifique también el desarrollo de otros, y eso es muy necesario para el crecimiento integral del país”, expresó Johanna Peguero, directora de WE.
Sobre The CEO Edition
The CEO Edition honra a los líderes visionarios que están redefiniendo industrias, impulsando el crecimiento e inspirando el cambio para avanzar en un escenario más global.
Economía
