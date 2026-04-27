El 90% de colmados y supermercados tienen balanzas calibradas

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La posibilidad de que los consumidores dominicanos sean perjudicados mediante el uso de equipos no calibrados se ha reducido al mínimo en el país, gracias al fortalecimiento de estos controles.

De acuerdo con el director general del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Néstor Julio Matos Ureña, esa entidad realiza operativos de inspección en supermercados, colmados y estaciones de combustibles, con el objetivo de garantizar que las balanzas y dispensadores estén correctamente calibrados, en beneficio de los consumidores.

Al participar como invitado en el Encuentro Económico de HOY, Matos Ureña sostuvo que gracias a los operativos que realiza Indocal, alrededor de un 90% de los establecimientos comerciales que usan balanzas en el país cumplen con un buen funcionamiento de esos equipos de peso.

Explicó que técnicos de Indocal realizan dos veces al año un levantamiento de inspección en los supermercados , eligiendo los comercios de manera aleatoria.

Mientras que en los colmados se hace una vez al año, debido a que Indocal no posee los recursos y personal suficientes para que sea con mayor frecuencia.

Además, reveló que en sectores en donde se dificulta realizar el proceso se unen a los operativos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor).

Sostuvo que la metrología es uno de los tres ejes que trabaja Indocal, con el objetivo de proteger al consumidor, para garantizar que lo indicado por el fabricante cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos reglamentados en el país.

El objetivo de la metrología legal es básicamente dar confianza al ciudadano en el uso de los instrumentos relacionados con transacciones comerciales, para garantizar la transparencia en el proceso de pesaje de los productos adquiridos por el consumidor.

Asimismo, agregó que el Departamento de Metrología Legal de Indocal también verifica las balanzas utilizadas en el pesaje de equipaje en los diferentes aeropuertos del país.

El proceso incluye la revisión técnica de las balanzas, la validación de su precisión y, en caso de irregularidades, la aplicación de medidas correctivas. Este tipo de acciones también se extiende a otros sectores, como las estaciones de combustibles, donde se inspecciona el funcionamiento de las mangueras dispensadoras.

El funcionario enfatizó que estas inspecciones forman parte de su rol en la verificación metrológica, asegurando que los equipos de medición ofrezcan resultados exactos y confiables. Con ello, se busca evitar que los consumidores sean afectados por errores en el pesaje, reduciendo al mínimo el riesgo de fraudes o prácticas desleales en el comercio.

“Estas iniciativas refuerzan la protección de los derechos del consumidor y promueven mayor transparencia en las transacciones comerciales en la República Dominicana”, subrayó.