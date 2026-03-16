ACIS solicita al Gobierno construcción autopista El Ámbar

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) solicitó priorizar la construcción de la autopista El Ámbar y de una nueva vía que conecte a Santiago con San Francisco de Macorís, debido al gran impulso que estas obras darían a la economía regional y nacional y, en particular, al desarrollo del turismo.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, Marcos Santana, presidente de la ACIS, y Juan Núñez Collado, miembro de su junta directiva, consideraron que la autopista El Ámbar conectaría a Santiago con Puerto Plata en apenas 25 minutos, lo que permitiría que los cruceristas visiten Santiago, ciudad que cuenta con una importante oferta gastronómica y religiosa.

Indicaron que la construcción de la carretera, concebida como una alianza público-privada, debe iniciarse en los próximos meses y contribuiría a fortalecer la complementariedad turística entre Santiago y Puerto Plata.

La autopista tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y un costo estimado de unos RD$32,000 millones. El 27 de noviembre del año pasado, el fideicomiso RD-Vial abrió la licitación pública nacional para el diseño y construcción de la obra.

Recordaron que la construcción de la autopista del Ámbar es un proyecto impulsado por la ACIS y que fue presentado originalmente al entonces presidente Danilo Medina durante su gobierno y posteriormente al actual presidente Luis Abinader cuando se encontraba en campaña electoral en 2020.

Esa carretera, afirmaron, permitirá tener dos aeropuertos —Gregorio Luperón y el de Santiago— a solo 25 minutos de distancia, lo que facilitará promover turísticamente el lema de “dos ciudades y un destino”.

Resaltaron que la carretera Santiago–San Francisco de Macorís, solicitada al presidente Luis Abinader, tendría cuatro carriles y pasaría por Moca, Salcedo y Tenares.

Agregaron que la economía de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, es fundamental para toda la zona del nordeste, ya que esta ciudad funciona como su capital.

Señalaron que los habitantes de San Francisco de Macorís, Tenares y Salcedo, por ejemplo, buscan servicios de salud en Santiago, por lo cual la construcción de esa carretera facilitaría un acceso rápido a dicha ciudad. Resaltaron que el turismo se ha fortalecido en Santiago con la puesta en funcionamiento de tres o cuatro hoteles nuevos y con la realización de eventos importantes, como los dos conciertos ofrecidos por Juan Luis Guerra el mes pasado.

Plantearon que los habitantes de Santiago podrían residir en Puerto Plata cuando esté lista la carretera de El Ámbar, de manera similar a como quienes viven en La Vega trabajan en Santiago.

Resaltaron que Santiago se ha convertido en la capital de la salud del país. La ciudad cuenta con cuatro grandes centros médicos equipados con tecnología de última generación, razón por la cual tiene una importancia creciente en el turismo de salud.

Por otro lado, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) consideró que el gremio ha planteado la creación de un seguro laboral en sustitución de la cesantía, aunque dentro de la organización existen diferentes opiniones respecto al tema.

Recordó que la cesantía representa una carga muy pesada para las pequeñas y medianas empresas. Consideró que la realidad es que el mercado laboral ha cambiado significativamente en los últimos años, pero el gremio debe actuar con prudencia, dado que cuenta con afiliados de diferentes sectores.

El presidente de la ACIS dijo que si se aprueba la reforma al Código de Trabajo con los avances logrados hasta ahora, sería un paso positivo. “Y nosotros estaríamos en disposición de evaluar la cesantía”, expresó. “Nosotros estamos en esa posición de avanzar, porque no podemos quedarnos trancados en un tema que nos divide”, afirmó. Juan Núñez Collado, quien acotó que todo lo que lo que se hace bien de la clase laboral es muy importante, porque sin los recursos humanos no puede haber desarrollo.