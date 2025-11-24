Hope/Help podría generar 150 mil empleos en cinco años

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Con la renovación de los incentivos de la Ley Hope/Help, que facilita las exportaciones de confecciones textiles desde Haití hacia los Estados Unidos, se podrían generar 150 mil empleos adicionales en Haití y 50 mil en la República Dominicana en los próximos cinco años, afirmó Fernando Capellán, fundador y presidente del Grupo M y de Codevi, el parque industrial en Juana Méndez, Haití.

Enfatizó el impacto binacional que tendría la continuidad del marco legal que sostiene la industria textil en la frontera.

Capellán detalló que por cada tres empleos creados en Haití, se genera uno en República Dominicana, una relación que respalda la proyección de 50 mil nuevos puestos para el país en ese período. Señaló que esa expansión laboral sería una consecuencia directa del fortalecimiento del ecosistema productivo conjunto que opera desde hace décadas en la zona fronteriza.

En la frontera entre Dajabón, en República Dominicana y Hait,í opera Codevi, que actualmente cuenta con 18,000 empleados. Solo en diciembre, la empresa pagó 12 millones de dólares en nómina.

En tanto, la zona franca de Caracol, ubicada entre las comunidades de Fort Liberté y Cabo Haitiano, fue diseñada para 60 mil empleos, pero hoy solo cuenta con 2,700.

Impacto local

Más allá de las cifras de contratación, Capellán destacó que existe un efecto económico poco visibilizado, pero crucial, pues los pagos de nómina de estas empresas se destinan directamente a la compra de productos dominicanos, impulsando aún más el comercio bilateral.

Indicó que esa dinámica beneficia a los 22 mercados fronterizos situados entre Montecristi y Pedernales.

Explicó que esas transacciones se realizan en pesos dominicanos y no son contabilizadas por el Banco Central, al considerarse ventas locales, aunque su origen está estrechamente vinculado al intercambio comercial generado por la actividad industrial en la frontera.

Durante su participación en el Encuentro Económico del HOY, Capellán destacó que, por esas razones, el sector empresarial dominicano aboga por la formalización del comercio transfronterizo.

Agregó que Haití es probablemente el único país de la región con capacidad para proveer mano de obra para manufacturas intensivas como juguetes, zapatos, ropa o ensamblajes, lo cual beneficia no solo a República Dominicana, sino, también a los Estados Unidos, principal proveedor de insumos.

El pasado 30 de septiembre venció la legislación que durante dos décadas permitió que las prendas confeccionadas en Haití ingresaran a Estados Unidos sin pagar aranceles, poniendo en riesgo la operación de Codevi, la única planta gemela de zona franca situada en Juana Méndez, justo en la frontera con Dajabón. También será afectada la zona franca de Caracol.