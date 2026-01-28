Energías renovables en RD: el nuevo reglamento que simplifica el acceso a la generación solar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - La Superintendencia de Electricidad (SIE) aprobó mediante la Resolución SIE SIE-007-2026-REG el nuevo Reglamento de Generación Distribuida, instrumento que actualiza el marco normativo para la instalación de paneles solares y otras fuentes renovables en viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales de forma más ágil, segura y equitativa, impulsando el uso de energías renovables en el país.

Este reglamento responde a la transformación global del sector energético y a la rápida adopción de fuentes renovables, donde cada vez más ciudadanos se convierten en prosumidores, es decir, que producen parte o toda de la energía que consumen. Para el 2030, se proyecta que las energías renovables en República Dominicana representan cerca del 30 % de la matriz eléctrica nacional; lo cual hace indispensable un marco regulatorio moderno y equilibrado que se adapte a esta futura realidad.

Dicha normativa entrará en vigor a finales de mayo del presente año (90 días laborables a partir de su emisión). Los usuarios que ya cuentan acuerdos de interconexión vigentes mantendrán sus condiciones actuales hasta el vencimiento de los acuerdos firmados.

El nuevo reglamento, que busca corregir limitaciones del marco vigente y asegurar que la generación distribuida se mantenga sostenible y justa, contiene otras mejoras y actualizaciones que benefician directamente a los usuarios.

Cambios inmediatos que benefician los usuarios

Uno de los principales avances es la digitalización del proceso de solicitud y aprobación, procurando la reducción de tiempo de aprobación, que anteriormente podía durar hasta cuatro (4) meses, estableciendo ahora un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días. Si la empresa distribuidora no responde dentro de ese plazo, la solicitud quedará aprobada automáticamente.

En tanto, las empresas distribuidoras deberán presentar un plan para desarrollar una plataforma digital que permita a los usuarios dar seguimiento a su solicitud de forma clara y transparente, dentro de los 30 días laborables posteriores a la entrada en vigor de este reglamento.

El nuevo reglamento pone fin al tope de quince por ciento (15 %) por circuito, eliminando el límite de penetración de renovables, siempre y cuando se presente un estudio de capacidad de los nuevos proyectos, para garantizar la seguridad operativa de la red.

Otro beneficio importante en favor de los usuarios es que el medidor que registra consumos e inyecciones será instalado sin costo. No obstante, quienes decidan adquirirlo por cuenta propia podrán hacerlo y recibirán el reembolso correspondiente por parte de la empresa.

Los clientes que no deseen inyectar su excedente de energía podrán hacerlo, siempre y cuando lo notifiquen a la distribuidora e incluyan constancia de no inyección.

Sin embargo, para quienes sí inyectan excedentes, las empresas distribuidoras deberán retribuir un 100% de la energía acumulada durante el año, en lugar del 75% que establecía el reglamento anterior.

En cuanto al uso de las redes eléctricas, el nuevo reglamento establece un cargo por derecho de uso de la red, únicamente a los nuevos proyectos con demanda menor a 10 kW o aquellos cuyos contratos actuales lleguen a su vencimiento, como parte de las medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Con esta normativa, la Superintendencia de Electricidad refuerza su compromiso de ofrecer reglas justas, con mayor transparencia, que protejan al consumidor e impulsen el uso de energías renovables, acelerando la transición hacia un sistema eléctrico más moderno, participativo y sostenible en la República Dominicana.