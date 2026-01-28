Yoskar Sarante: el legado que sigue vivo a años de su partida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este miércoles se cumplen siete años del fallecimiento del bachatero dominicano Yoskar Sarante. A pesar de su temprana partida, su legado, su característica voz y el sentimiento que imprimía en cada una de sus interpretaciones permanecen vivos y en el gusto popular.

A continuación, el periódico Hoy comparte 10 de sus canciones más emblemáticas:

No tengo suerte en el amor

Llora el alma mía

Tres veces

Perdido

Guitarra

Amor a medio tiempo

Vale la pena

No te detengas

Qué bonita es esta vida

Por una mentira

Sobre su muerte

Al momento de su muerte, Sarante se encontraba ingresado en un centro médico de la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar.

El reconocido artista nació el 2 de enero de 1970 en Santo Domingo y falleció a los 49 años de edad.

Tras darse a conocer el lamentable hecho, artistas y personalidades de distintos ámbitos expresaron su pesar por la muerte del bachatero, a través de las redes sociales y otros medios de comunicación.