Memoria musical
Yoskar Sarante: el legado que sigue vivo a años de su partida
Al momento de su muerte, el bachatero se encontraba ingresado en un hospital de Florida, Estados Unidos.
Este miércoles se cumplen siete años del fallecimiento del bachatero dominicano Yoskar Sarante. A pesar de su temprana partida, su legado, su característica voz y el sentimiento que imprimía en cada una de sus interpretaciones permanecen vivos y en el gusto popular.
A continuación, el periódico Hoy comparte 10 de sus canciones más emblemáticas:
- No tengo suerte en el amor
- Llora el alma mía
- Tres veces
- Perdido
- Guitarra
- Amor a medio tiempo
- Vale la pena
- No te detengas
- Qué bonita es esta vida
- Por una mentira
- Sobre su muerte
Al momento de su muerte, Sarante se encontraba ingresado en un centro médico de la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar.
El reconocido artista nació el 2 de enero de 1970 en Santo Domingo y falleció a los 49 años de edad.
Tras darse a conocer el lamentable hecho, artistas y personalidades de distintos ámbitos expresaron su pesar por la muerte del bachatero, a través de las redes sociales y otros medios de comunicación.