Los beneficios de la rúcula y cómo consumirla

La rúcula se ha convertirse un vegetal de lujo, además de ser útil para la elaboración de sabrosos tentempiés, pasa por bocas, botanas, entremeses, picadera, puede comerse sencillamente sola, como ensalada.

Su consumo, además de resultar rico, es una amplia fuente de propiedades antianémicas, ayuda a mejorar el tránsito intestinal, puesto que favorece la digestión y contiene diversas vitaminas y propiedades medicinales.

Hay dos tipos de rúcula, ambas se asemejan al berro en la forma redondeada de sus hojas, pero se diferencian por el aspecto y la intensidad de sabor, que es ligeramente amargo y con un toque de picante.

Más de sus beneficios

Entre las propiedades que contiene la rúcula se destacan las vitaminas, A, K, C, ácido fólico, calcio, fibra.

La rúcula cuenta con una variedad de vitaminas y minerales que aporta al organismo.

Es tanto su poder nutricional, que datos comparativos entre esta y la siempre popular lechuga, a la primera se le atribuye una mayor cantidad de vitamina C, Vitamina A, fibra, potasio, entre otros componentes, calificados incluso como preventivos de ciertas enfermedades.

La rúcula, ideal para mezclar en frescas y exquisitas recetas con queso, frutos secos y otras verduras familia cercana de esta como son: brócoli, coliflor, nabo, mostaza.

Es una de las muchas hortalizas recomendables para un plan de adelgazamiento, pues aporta mucho volumen con pocas calorías y resulta saciante al ofrecer un intenso sabor y exigir masticación.

Además, por su fibra y su efecto prebiótico podría beneficiar la flora intestinal, reforzar las defensas y prevenir del estreñimiento.