3 meses de prisión preventiva contra militar imputado por la muerte de joven en el Mirador Sur

A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un teniente coronel del Ejército imputado por la muerte de una joven, en un hecho ocurrido el pasado domingo, 25 de enero, en el parque Mirador Sur del Distrito Nacional.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso que el imputado Samuel Elías Céspedes Valdez cumpla la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

El imputado está siendo procesado por la muerte de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, con quien mantenía una relación sentimental y a quien quitó la vida con un arma de fuego durante una discusión entre ambos, mientras se encontraban en el referido parque.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, al lugar acudieron agentes policiales tras recibir la alerta correspondiente, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer.

El imputado fue arrestado en flagrante delito, luego de que se le leyeran sus derechos constitucionales, y fue trasladado al departamento correspondiente para los fines legales.

El levantamiento del cadáver de la joven fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó que la causa de muerte fue una herida provocada por proyectil de arma de fuego, con una trayectoria incompatible con un hecho accidental, como quiso alegar el imputado.

El Ministerio Público señala que, por la trayectoria del impacto que presenta la víctima, se puede colegir que se trató de un homicidio voluntario. Durante el proceso de intervención, el arma utilizada fue entregada de manera voluntaria y quedó bajo custodia de las autoridades.

El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano.