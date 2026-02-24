Estados Unidos y China representan el 57.7 % déficit comercial de RD

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Estados Unidos y China representaron el 57.7 % del déficit comercial del país durante el trienio 2023--2025, afirmó el economista Luis Vargas.

El déficit comercial con Estados Unidos ascendió a US$14,477 millones, mientras que con China fue de US$14,333 millones.

Durante el citado lapso, el déficit comercial global de la economía dominicana ascendió a US$49,898 millones, resultado de importaciones por un total de US$89,406 millones y exportaciones que sumaron US$39,508 millones.

En un artículo publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Vargas dijo que a partir de 2024, China destronó a Estados Unidos como principal socio deficitario, debido a que el mercado dominico-chino registró un saldo negativo de US$4,879 millones, cifra superior a la acreditada en el comercio dominico-estadounidense, que alcanzó US$4,644 millones.

En cambio, entre 2023 y 2025, la economía dominicana registró superávit comercial con varias naciones, destacándose Haití (US$2,938 millones), Puerto Rico (US$1,411 millones), Suiza (US$1,312 millones), India (US$1,300 millones) y los Países Bajos (US$2,294 millones).

En el caso del comercio entre el país y Haití, durante ese período de tres años, el país exportó bienes por un valor de US$2,972 millones, frente al monto importado de apenas US$34 millones, señaló.

Puntualizó que, entre 2024 y 2025 las exportaciones nacionales dominicanas hacia Haití ascendieron a US$282 millones (+50.81%), al pasar de US$555 millones a US$837 millones.