Superávit comercial

Estados Unidos y China representan el 57.7 % déficit comercial de RD

Ubaldo Guzmán Molina
Estados Unidos y China representaron el 57.7 % del déficit comercial del país durante el trienio 2023--2025, afirmó el economista Luis Vargas.

El déficit comercial con Estados Unidos ascendió a US$14,477 millones, mientras que con China fue de US$14,333 millones.

Durante el citado lapso, el déficit comercial global de la economía dominicana ascendió a US$49,898 millones, resultado de importaciones por un total de US$89,406 millones y exportaciones que sumaron US$39,508 millones.

En un artículo publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Vargas dijo que a partir de 2024, China destronó a Estados Unidos como principal socio deficitario, debido a que el mercado dominico-chino registró un saldo negativo de US$4,879 millones, cifra superior a la acreditada en el comercio dominico-estadounidense, que alcanzó US$4,644 millones.

En cambio, entre 2023 y 2025, la economía dominicana registró superávit comercial con varias naciones, destacándose Haití (US$2,938 millones), Puerto Rico (US$1,411 millones), Suiza (US$1,312 millones), India (US$1,300 millones) y los Países Bajos (US$2,294 millones).

En el caso del comercio entre el país y Haití, durante ese período de tres años, el país exportó bienes por un valor de US$2,972 millones, frente al monto importado de apenas US$34 millones, señaló.

Puntualizó que, entre 2024 y 2025 las exportaciones nacionales dominicanas hacia Haití ascendieron a US$282 millones (+50.81%), al pasar de US$555 millones a US$837 millones.

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
