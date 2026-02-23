DGA saluda instalación de puerto de Google en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, valoró el anuncio de la construcción del Puerto Internacional de Intercambio Digital de Google, una infraestructura estratégica que transformará al país en un hub dual, combinando su fortaleza logística física con una creciente capacidad de conectividad digital.

Resaltó que, con esta obra, el país tendrá una aduana segura, rápida e integrada, eficiente para el fortalecimiento de los ingresos del Estado y mejora la experiencia del comercio internacional.

“Para la Dirección General de Aduanas (DGA), la nueva infraestructura permitirá análisis avanzado de carga y perfiles de riesgo automatizados”, dijo.

“Este hito reafirma el compromiso nacional con el desarrollo tecnológico y la innovación”, afirmó.