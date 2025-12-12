¿Cómo estará la economía en el 2026? Magín Díaz responde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dijo que se siente optimista por la economía del próximo año 2026.

“El FMI está pronosticando un creciente mayor al 4%, nosotros también, entre 4 y medio %, muy cercano al crecimiento potencial de la economía, con estabilidad, con una inflación que va a estar dentro de la meta de un alto centrado”, dijo.

Resaltó que hay que ver cómo viene la parte internacional, pero ya las tasas de interés empezaron a bajar. Han bajado algo este año.

“La Reserva Federal bajó las tasas de interés esta semana, eso ayuda al Banco Central. Yo veo un año positivo en el próximo año”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el “Conversatorio sobre el contexto económico contemporáneo”, que estuvo a cargo del reconocido economista y exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, quien hizo un amplio análisis sobre las perspectivas de la situación macroeconómica global, regional y aspectos locales.

Durante la jornada se evaluaron los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en el actual entorno económico global, así como su impacto en países en desarrollo como la República Dominicana.

En ese sentido, Larraín compartió su visión sobre las tendencias macroeconómicas que marcan la región y destacó la importancia de fortalecer las instituciones que manejan las finanzas públicas con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera para el crecimiento sostenible.

El conversatorio, realizado en la sala Jesús María Troncoso del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), se convirtió en un espacio para el análisis y la actualización técnica, reafirmando el compromiso institucional del MHE y del Centro de Análisis para Políticas Públicas con la formación continua y la promoción de políticas económicas alineadas con estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.

Trayectoria del conferencista

Felipe Larraín, quien cuenta con una reconocida carrera en materia económica en la región y el mundo, es doctor en Economía egresado de la Universidad de Harvard e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fue ministro de Hacienda de Chile desde el 2010 al 2014 y volvió a asumir ese mismo cargo entre 2018 y 2019.

En la larga lista de reconocimientos que ha recibido figuran la designación como “Mejor Ministro de Hacienda de América Latina” en 2010 y “Economista Chileno de la Década” en 2025.

De acuerdo con su perfil profesional, ha asesorado a 15 gobiernos y colaborado como consultor con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Uno de sus logros fue haber liderado, en el 2019, la emisión del primer bono verde soberano de las Américas, distinguido internacionalmente como uno de los mejores de su categoría.

Además es académico, editor y autor de más de 10 libros publicados en América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.