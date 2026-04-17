¿Cómo evoluciona el modelo All Inclusive en el Caribe para adaptarse a los nuevos viajeros?

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Durante décadas, el modelo All Inclusive fue sinónimo de escala: grandes complejos, oferta estandarizada y una promesa clara de comodidad y previsibilidad para el viajero. Funcionó, y sigue funcionando, como uno de los pilares del turismo en el Caribe, especialmente en destinos como República Dominicana.

Sin embargo, esa lógica está cambiando. Hoy, el All Inclusive atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. Más que una fórmula cerrada, comienza a entenderse como una plataforma flexible capaz de adaptarse a nuevas expectativas del viajero: experiencias más personalizadas, mayor conexión con el destino y propuestas que trascienden el concepto tradicional de “todo incluido”.

Este cambio no ocurre en el vacío. Según un estudio reciente de Skift, comisionado por Hyatt entre viajeros de Estados Unidos y Canadá, el modelo no solo mantiene su relevancia, sino que muestra altos niveles de adopción y fidelidad: el 65% de los encuestados ha experimentado un resort todo incluido al menos una vez, y más del 80% repite la experiencia.

De volumen a experiencia

El cambio más evidente es el paso de un modelo centrado en volumen a uno enfocado en experiencia. El viajero actual ya no busca solo conveniencia; busca diferenciación.

Esto se traduce en propuestas gastronómicas de mayor nivel, integración de bienestar y wellness como parte central de la estadía y experiencias diseñadas más allá del resort, conectadas con el entorno local. El resultado es un All Inclusive que deja de ser homogéneo para convertirse en algo mucho más curado.

En este contexto, la percepción de valor sigue siendo uno de los principales motores del segmento: cerca del 65% de los viajeros considera que el todo incluido ofrece mayor valor que planificar un viaje de forma independiente, lo que refuerza su vigencia en un entorno donde el viajero es cada vez más exigente.

De estándar a segmentación

Otro eje clave es la segmentación. El modelo tradicional apostaba por una experiencia única para todos. Hoy, el crecimiento viene de entender que no todos los viajeros buscan lo mismo.

Surgen así propuestas claramente diferenciadas: resorts solo para adultos, experiencias familiares más completas y ofertas enfocadas en bienestar, lujo o lifestyle.

Esta evolución permite a los operadores no solo diversificar su oferta, sino también elevar el valor percibido del destino. Además, responde a una transformación generacional: los viajeros más jóvenes lideran este cambio, con más del 70% afirmando que hoy están más inclinados a elegir este tipo de experiencia que hace cinco años.

De producto a estilo de vida

Más allá de los servicios, el “All Inclusive” está migrando hacia una lógica de lifestyle. Ya no se trata únicamente de lo que está incluido, sino de cómo se vive la experiencia: diseño, narrativa, identidad del lugar y conexión emocional con el viajero.

En este contexto, el resort deja de ser un espacio aislado y empieza a dialogar con su entorno: desde la gastronomía local hasta elementos culturales propios del destino. Esta evolución también se refleja en la capacidad de los resorts para interpretar mejor al huésped: cerca del 60% de los viajeros considera que las propiedades donde se han alojado han logrado entender sus preferencias y ofrecer recomendaciones relevantes.

En este universo destaca Hyatt Inclusive Collection, que lidera el segmento todo incluido a nivel mundial con más de 150 resorts y más de 55 mil habitaciones. En República Dominicana, su presencia alcanza 32 resorts y alrededor de 17 mil habitaciones, lo que representa aproximadamente el 27% de la planta hotelera nacional. A esto se suma su capacidad de atracción internacional, con más de 800 mil visitantes al año que llegan al país a través de su red de distribución. A cierre de 2025, el portafolio todo incluido de Hyatt representaba el 16% de las habitaciones de la compañía a nivel global.

Más allá de la escala, su rol resulta relevante en la medida en que refleja, y en muchos casos impulsa, esta transición hacia un modelo más segmentado, experiencial y alineado con las nuevas dinámicas del turismo global.

Un punto de inflexión para la industria

Este proceso de evolución no responde a una tendencia aislada, sino a un cambio estructural en la industria. El crecimiento por sí solo ya no es suficiente: hoy, la competitividad del sector pasa por la capacidad de ofrecer propuestas diferenciadas, sostenibles y con identidad.

En este contexto, espacios como Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026 adquieren una relevancia particular. La feria turística anual más importante del país, que organiza la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) del 24 al 26 de abril en el Barceló Bávaro Convention Center, se consolida como plataformas donde se define hacia dónde se dirige el turismo en el país y en la región.

Lo que está en juego no es solo la evolución de un modelo, sino la forma en que destinos como República Dominicana continúan posicionándose en un mercado cada vez más competitivo. Y en esa conversación, el All Inclusive parece estar entrando en una de sus etapas más sofisticadas hasta la fecha.