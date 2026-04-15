República Dominicana potencia conectividad aérea en foro mundial de la OACI

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Marrakech, Marruecos. – En su calidad de presidente de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y de la Junta de Aviación Civil (JAC), y en representación de la República Dominicana, Héctor Porcella participa en un evento mundial que reúne a autoridades, organismos internacionales y líderes de la industria aeronáutica, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional e impulsar soluciones que garanticen un desarrollo seguro, sostenible e inclusivo del transporte aéreo.

Se trata del quinto Simposio Mundial de Apoyo a la Implementación (GISS 2026), organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se celebra en Marrakech del 14 al 16 de abril, bajo el lema “Soluciones regionales, beneficios globales”.

Durante su intervención, Porcella destacó que “pese al crecimiento sostenido de la demanda de pasajeros, América Latina y el Caribe aún tienen un amplio potencial de desarrollo, representando solo una pequeña proporción del tráfico aéreo mundial”. En ese sentido, advirtió que los principales obstáculos para una mayor conectividad incluyen marcos regulatorios restrictivos, altos costos asociados a impuestos y tasas, así como limitaciones en la infraestructura aeroportuaria, especialmente en mercados secundarios.

Asimismo, subrayó la importancia de posicionar el transporte aéreo como una prioridad estratégica dentro de las políticas públicas, al considerarlo un motor fundamental para el crecimiento económico, la integración regional, el turismo y la inclusión social.

En este contexto, la CLAC, organismo internacional regional de aviación civil que preside Héctor Porcella, desempeña un rol clave en la promoción de iniciativas de cooperación, conectividad y desarrollo del sector aeronáutico en América Latina y el Caribe. En este marco, el secretario de la CLAC, Jaime Binder, le acompaña durante el desarrollo del evento.

Durante el evento, Porcella participó como panelista en el Panel 1 de alto nivel, titulado “Conectividad Aérea Global: conectando personas, economías y oportunidades”, donde se abordaron los principales desafíos y oportunidades para fortalecer la conectividad aérea, destacando la inversión en infraestructura, la coordinación regulatoria y el desarrollo de sistemas de transporte integrados que faciliten el movimiento eficiente de pasajeros y carga a nivel global.

Con esta participación, la República Dominicana reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la conectividad aérea y su papel activo en los espacios donde se definen las políticas del sector aeronáutico a nivel global.