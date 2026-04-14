Exhorta concentrar esfuerzos para mitigar efectos guerra

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) exhortó a los sectores del país a concentrar todos los esfuerzos para mitigar los efectos de la guerra en el Medio Oriente y pidió al Gobierno que sólo se gaste en los estrictamente necesario.

Reconoció que por el momento debe echarse a un lado la reducción de tasas de interés y que, en cambio se aplique una política monetaria para enfrentar las presiones inflacionarias externas.

En ese orden, el Conep expresó que las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), para evitar una fuga de capitales y proteger el valor de la moneda local, obliga al Banco Central de la República Dominicana a mantener una postura neutral-restrictiva con una Tasa de Política Monetaria (TPM) más alta, situada en 5.25%.

Con la inflación en el 4.87%, al límite del rango meta, la TPM actúa como un ancla de estabilidad frente a los choques externos y la volatilidad de los precios de las materias primas.

Además, exhortó a que, si se van a aplicar subsidios se haga de manera focalizada, en beneficios de los hogares más vulnerables.

Asimismo, planteó que se debe continuar fortaleciendo la inversión pública en infraestructura, además de reducir la burocracia para que se facilite la inversión privada.

Durante un encuentro con periodistas y líderes de opinión, el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini y el vicepresidente ejecutivo de ese gremio, Cesar Dargam, presentaron la visión del sector empresarial dominicano ante el contexto global y local.

En ese sentido, consideraron que, aunque la economía dominicana enfrenta un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas, altos costos y restricciones financieras, cuenta con fortalezas que le permiten afrontar la incertidumbre con resiliencia.

Marranzini, afirmó que el sector empresarial dominicano está preparado para responder a estos desafíos con planificación y visión de largo plazo, apoyado en herramientas como la Plataforma de Indicadores, instrumento clave para dar seguimiento a compromisos, y que sirve como una brújula que permite traducir las propuestas en resultados concretos de bienestar económico y social.

Mientras, que Dargam destacó que la economía mantiene fundamentos sólidos, pero requiere dinamizar la inversión pública y agilizar procesos.

Retos

Para la cúpula empresarial los principales retos que enfrenta la economía son los altos costos, la informalidad (54.2%), la carga burocrática y la baja eficiencia fiscal, evidenciada en que el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) solo recauda el 37% de su potencial.

Además, advirtió sobre la presión del gasto público, con gran parte del presupuesto comprometido y altos intereses de deuda.

Fortalezas

Entre las fortalezas del país, el Conep resaltó la diversificación de su matriz energética, que incorpora un 21.9 % de energías renovables; el liderazgo del sector turismo en la región; el dinamismo de las zonas francas; y la resiliencia del tejido industrial dominicano ante los choques externos.

También señaló como el alto precio del oro en los mercados internacionales actúa hoy como como una garantía de liquidez que fortalece las reservas internacionales.

Hoja de ruta

De cara al futuro, la organización trazó tres ejes estratégicos: el impulso a la integridad y transparencia empresarial a través de la Plataforma CER; el fortalecimiento de la alianza público-privada para crear soluciones que eleven la competitividad; y el avance hacia las metas de la X Convención Empresarial al 2028.