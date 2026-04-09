¿Existe un “hotel todo incluido” para la conservación de las especies marinas?

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- Bajo el concepto de un “hotel” submarino donde los corales son los arquitectos y la vida marina sus huéspedes, Ogilvy República Dominicana y FUNDEMAR, con la colaboración de Tornus, presentan "The Reserve Resort": una iniciativa que reconoce a los arrecifes de coral como un activo estratégico para la economía del país y crea un mecanismo para que quienes se benefician de estos ecosistemas contribuyan activamente a su recuperación. Creando, de una manera creativa, mayor conciencia sobre el valor de estos ecosistemas para la sostenibilidad.

Los arrecifes de coral generan aproximadamente 375 mil millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos a nivel global y sostienen el bienestar de más de 500 millones de personas. En República Dominicana, cerca de un tercio del gasto turístico nacional está vinculado a estos ecosistemas, que además evitan alrededor de 96 millones de dólares al año en daños por erosión e inundaciones.

Este modelo es posible actualmente gracias a la inversión y colaboración de RIU Hotels & Resorts, y los miembros de la Asociación de Hoteles de la Romana Bayahibe (AHRB) y el Cluster Turístico de la Romana Bayahíbe (CTRB), entre los que se destacan Central Romana Corporation, Casa de Campo Resort & Villas, CEPM, Catalonia Bayahibe & Royal La Romana, , Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Viva Dominicus Beach & Palace by Wyndham, Dreams Dominicus La Romana, Dreams & Secrets La Romana e IB Náutica Group, se unen a esta misión vital. El objetivo es que más empresas se sumen para seguir escalando los esfuerzos de conservación.

The Reserve Resort

Además, a través del portal TheReserveResort.com, las personas pueden realizar reservas simbólicas en el hotel que son en realidad donaciones destinadas a las acciones de conservación que realiza Fundemar: reproducción sexual asistida de corales, mantenimiento de viveros y monitoreo continuo de biodiversidad; presentadas haciendo un paralelo con los servicios de un hotel.

"The Reserve Resort demuestra cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta real para conectar el turismo con la conservación marina", expresó Juan Manuel Gaitán, Chief Creative Officer de Ogilvy República Dominicana.

"The Reserve Resort moviliza inversión, conciencia y acción colectiva, contribuyendo a materializar una visión más sólida de turismo regenerativo”, comenta David Ospina, Director Creativo de Tornus.

Por su parte, Rita Sellares, Directora Ejecutiva de FUNDEMAR, destacó que "con este modelo estamos creando un sistema en el que quienes dependen de estos ecosistemas forman parte activa de su recuperación, asegurando su sostenibilidad a largo plazo."

La iniciativa aspira a consolidarse como un modelo replicable de economía azul a escala global. El mar sostiene el valor de los destinos y sus economías. Conservarlo es responsabilidad de todos.