Inundaciones
¿Se te llenó la casa de agua? Esto es lo que debes hacer
Expertos en gestión de desastres y salud pública han compartido recomendaciones clave para hacerlo de forma segura y efectiva.
Las inundaciones, además de causar daños materiales, representan un grave riesgo para la salud.
Tras el paso de lluvias intensas o fenómenos naturales, muchas familias enfrentan el desafío de limpiar y desinfectar sus viviendas.
Expertos en gestión de desastres y salud pública han compartido recomendaciones clave para hacerlo de forma segura y efectiva.
Seguridad primero
-Corte el suministro eléctrico y de gas antes de ingresar a la vivienda.
-Use equipo de protección personal: guantes de goma, botas impermeables y mascarilla.
-Verifique que la estructura esté estable antes de comenzar la limpieza.
Retiro de agua y lodo
-Elimine toda el agua estancada con bombas o cubetas.
-Retire el lodo y escombros con palas y bolsas resistentes.
-Deseche materiales empapados como alfombras, colchones y muebles que no puedan desinfectarse.
Limpieza y desinfección
-Lave pisos, paredes y superficies con agua y jabón.
-Desinfecte con una solución de lejía (cloro) : 1 taza de cloro por cada 4 litros de agua.
-Seque completamente antes de volver a pintar o reconstruir.
Prevención de enfermedades
-Evite el contacto con agua contaminada.
-No consuma alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación.
-Esté atento a síntomas de infecciones gastrointestinales o de piel.
Restauración del hogar
-Ventile bien todas las áreas para evitar el moho.
-Revise instalaciones eléctricas y de gas con ayuda profesional.
-Solicite apoyo a autoridades locales si la vivienda requiere evaluación estructural.
Las inundaciones pueden dejar secuelas invisibles, como bacterias y hongos, que afectan la salud de los habitantes. Por ello, realizar una limpieza profunda y desinfección adecuada es fundamental para volver a habitar el hogar con seguridad.