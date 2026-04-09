¿Se te llenó la casa de agua? Esto es lo que debes hacer

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Las inundaciones, además de causar daños materiales, representan un grave riesgo para la salud.

Tras el paso de lluvias intensas o fenómenos naturales, muchas familias enfrentan el desafío de limpiar y desinfectar sus viviendas.

Expertos en gestión de desastres y salud pública han compartido recomendaciones clave para hacerlo de forma segura y efectiva.

Seguridad primero



LimpiezaFuente externa

-Corte el suministro eléctrico y de gas antes de ingresar a la vivienda.

-Use equipo de protección personal: guantes de goma, botas impermeables y mascarilla.

-Verifique que la estructura esté estable antes de comenzar la limpieza.

Retiro de agua y lodo



Limpiar casaFuente externa

-Elimine toda el agua estancada con bombas o cubetas.

-Retire el lodo y escombros con palas y bolsas resistentes.

-Deseche materiales empapados como alfombras, colchones y muebles que no puedan desinfectarse.

Limpieza y desinfección



-Lave pisos, paredes y superficies con agua y jabón.

-Desinfecte con una solución de lejía (cloro) : 1 taza de cloro por cada 4 litros de agua.

-Seque completamente antes de volver a pintar o reconstruir.

Prevención de enfermedades



Enfermedades respiratorias

-Evite el contacto con agua contaminada.

-No consuma alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación.

-Esté atento a síntomas de infecciones gastrointestinales o de piel.

Restauración del hogar



Hogar

-Ventile bien todas las áreas para evitar el moho.

-Revise instalaciones eléctricas y de gas con ayuda profesional.

-Solicite apoyo a autoridades locales si la vivienda requiere evaluación estructural.

Las inundaciones pueden dejar secuelas invisibles, como bacterias y hongos, que afectan la salud de los habitantes. Por ello, realizar una limpieza profunda y desinfección adecuada es fundamental para volver a habitar el hogar con seguridad.