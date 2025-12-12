Experto: sistema bancario RD avanza en el uso de la IA

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El sistema bancario en República Dominicana se encuentra entre los países de América Latina que están adoptando de manera más acelerada en inteligencia artificial (IA).

La afirmación fue hecha por el socio de FSO Business Consulting, de EY, quien consideró que existe un gran interés en el uso de soluciones de IA en la banca dominicana y ya muchos bancos ya han lanzado algunos casos exitosos.

Resaltó que en el próximo año y medio una buena parte de los bancos dominicanos ya estarán preparados para escalar la adopción de IA dentro de sus organizaciones teniendo múltiples casos de uso en pleno funcionamiento.

En cuanto a los riesgos de la IA en la banca dominicana, dijo que como con cualquier tecnología, implementar IA en la banca no es un riesgo en sí mismo.

Lo que genera riesgos, a su juicio, son adoptar modelos de IA sin un Gobierno que lo ordene, confiar en decisiones automatizadas sin supervisión humana, no entrenar al talento interno en el uso ético y responsable de IA, datos de mala calidad e implementar dichos modelos con proveedores que no tengan "experiencia en el terreno".

Planteó que como aún esta tecnología se encuentra en una etapa temprana, es difícil saber con certeza como finalmente impactará en el empleo.

Sin embargo, cabe destacar que, independientemente del impacto neto que pueda llegar a tener en el nivel de empleo de ciertos trabajos, las personas más impactadas serán aquellas que no sepan utilizar IA.

Gervasio Guareschi fue entrevistado por HOY a propósito de unas declaraciones emitidas sobre el tema por Alejandro Fernández, superintendencia de Bancos.