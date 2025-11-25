Expertos instan a las empresas dominicanas a modernizarse y usar la inteligencia artificial con responsabilidad

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las empresas dominicanas deben modernizar sus organizaciones, automatizar sus procesos y hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial para ser más eficientes y productivas, explicaron Félix Beitia, director de Ventas Internacional, y Víctor Rodríguez, director de Ventas País de Business IT.

Beitia explicó que en muchas organizaciones persisten procedimientos manuales que pueden ser automatizados, lo que impide aprovechar el potencial de las nuevas herramientas digitales.

Los ejecutivos señalaron que otro desafío común en el mercado local es la obsolescencia de los sistemas. Muchas empresas mantienen sus centros de datos en servidores físicos y dentro de las empresas, lo que limita la agilidad y eleva los riesgos operativos. En ese sentido, plantearon que la migración hacia la nube permite mayor seguridad y disponibilidad de la información.

También advirtieron sobre la falta de gobernanza de datos en las empresas, lo que genera inconsistencias entre las distintas áreas.

Beitia indicó que la ciberseguridad es otro aspecto crítico. Con el auge del teletrabajo, las compañías enfrentan nuevos riesgos y deben fortalecer la protección de su información.

Beitia recomendó que toda iniciativa de inteligencia artificial comience con un proyecto de seguridad y clasificación de datos, para garantizar su uso responsable.

Según los ejecutivos, la transformación digital no es exclusiva de las grandes corporaciones pues las mipymes también pueden acceder a soluciones tecnológicas ajustadas a su tamaño y necesidades, lo que les permitiría ser más competitivas en un entorno económico cada vez más digitalizado.

Durante una entrevista explicaron en HOY los servicios que ofrece la compañía tecnológica. Business IT es una empresa latinoamericana que nació en Ecuador y actualmente tiene oficinas en Ecuador, Panamá, Lima, Colombia, Costa Rica, Bolivia y ahora en República Dominicana. En el país cuentan con cuatro meses de haber abierto sus oficinas.

Rodríguez explicó que Business IT es un socio de Microsoft que se enfoca en generar adopción de tecnología. Su principal interés es entender las necesidades de las organizaciones y cómo las soluciones tecnológicas pueden ayudarlas a resolverlas.

Business IT trabaja con diferentes pilares de soluciones, como la adopción de la nube, seguridad, datos y analítica, y cuenta con equipos especializados en cada una de esas áreas. Además, es un centro de capacitación oficial de Microsoft.

Entre los pilares de soluciones que ofrece Business IT también se encuentra la modernización de los centros de datos. Muchas organizaciones todavía operan con sistemas en premisa, lo que significa que los servidores y bases de datos están físicamente dentro de la empresa, y algunos presentan obsolescencia. La empresa apoya a sus clientes en definir su postura tecnológica y en hacer un camino hacia la nube.

Los servicios de Business IT están orientados a todo tipo de empresas, desde Mipymes hasta grandes corporaciones. Trabajan bajo un modelo de pago por uso, en el cual cada compañía paga de acuerdo al nivel de consumo de tecnología.

La empresa también es un partner de Microsoft en la venta de licencias y cuenta con más de 15 especializaciones avanzadas orientadas a los temas de Azure, seguridad, modernización y productividad. Además, forma parte de los tres partners en Latinoamérica que poseen la certificación máxima de Microsoft denominada Azure Expert.

Con apenas cuatro meses en el país, Business IT ya ha identificado necesidades en sectores como la banca, retail, salud y gobierno, y se encuentra en proceso de convertirse en proveedor local. Los directivos resaltaron que su objetivo es acompañar a las organizaciones dominicanas en su transformación digital, aportando soluciones que fortalezcan su productividad, seguridad y competitividad.