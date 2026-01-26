¡Reaccionan! Los Toros logran su primera victoria de la serie

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Después de perder los primeros dos partidos de la Serie, los Toros del Este reaccionaron ayer para vencer por 3-2 a los Leones del Escogido en el tercer partido de la final del torneo de béisbol invernal dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

La serie, pactada al mejor de siete, está ahora 2-1 a favor del equipo escarlata y el cuarto choque está programado para efectuarse este lunes, a las cinco de la tarde, en el estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Los taurinos, que venían con desventaja 1-2 desde la sexta entrada, fabricaron dos vueltas en la novena para sellar el triunfo y evitar que sus rivales se colocaron a tan solo una victoria de la corona.

En este episodio, Eddie Rosario recibió cuatro malas y entró a correr en su lugar Ismael Alcántara, Onix Vega fue ponchado, Sergio Alcántara conectó hit al prado central e Ismael Alcántara se colocó en tercera. Rudy Martín despacho doble remolcador por el prado derecho para empatar el partido.

Stehpen Nogosek otorgó boleto intencional a Bryan De la Cruz y se llenaron las bases, Eloy Jiménez fue ponchado, pero Eric Filia recibió transferencia lo que permitió que Sergio Alcántara entrara con la carrera de la victoria.

El triunfo se lo adjudicó J. Mejía (1-1), quien lanzó una entrada en la que no permitió hit y ponchó a dos, mientras que con la derrota cargó Nogosek (0-1). El salvamento fue para Joe Corbett (1) al ponchar a dos en el noveno.

Por los Toros, Bryan De la Cruz bateó de 2-1, un cuadrangular.