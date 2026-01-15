Exportaciones en 2025: US$14,645.2 millones

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las exportaciones de la República Dominicana crecieron un 13.4 % en 2025, al totalizar US$14,645.2 millones, un aumento absoluto de US$1,731.2 millones respecto a 2024.

Al excluir las exportaciones de oro en bruto, estas registraron un crecimiento interanual de 6.9 %.

El dinamismo exportador estuvo liderado por el oro en bruto, cuyas exportaciones alcanzaron US$2,383.2 millones, aportando US$911.4 millones al crecimiento anual y representando alrededor del 16.3 % del total exportado, informó el Centro de Exportación e Inversión del país (ProDominicana).

Tomando en cuenta los regímenes de exportación, las zonas francas alcanzaron US$8,604.6 millones, mientras que el régimen nacional totalizó US$5,458.0 millones, con un crecimiento de 36.8 %. Al excluir el oro en bruto de exportaciones nacionales, estas registraron un crecimiento interanual de 21.6 %.

Entre los principales productos no mineros exportados, se destacó en 2025 el cacao en grano, que sumó US$668.9 millones, con un incremento absoluto de US$237.2 millones, equivalente a un crecimiento significativo frente al año anterior y una participación aproximada de 4.6 % del total exportado.

Asimismo, el tabaco en rama alcanzó exportaciones por US$128.2 millones, tras aumentar US$74.3 millones, con una participación cercana al 0.9 % del total. Otros productos que registraron crecimientos fueron los instrumentos y aparatos de medicina, con un aumento de US$34.4 millones, los artículos plásticos (+US$24.7 millones); las barras de hierro (+US$24.2 millones), el cemento Portland (+US$19.7 millones); los bananos (+US$14.3 millones), los disyuntores eléctricos (+US$14.2 millones) y el café (+US$12.0 millones), lo que evidencia la diversificación del portafolio exportador local.

El sector agropecuario alcanzó exportaciones por US$3,596.8 millones, con un crecimiento de 10.1 %, equivalente a US$329.1 millones adicionales, y un incremento de 55.1 % en comparación con el año 2019.

Entre los destinos con mayor dinamismo se destacaron India, con un incremento absoluto de US$926.3 millones, equivalente a un crecimiento de 135.2 % con respecto a 2024, principalmente asociado a mayores exportaciones de oro. Le siguieron Canadá, con un aumento de 308.1 % (US$571.9 millones adicionales); y Haití, con un crecimiento de 33.7 % (+US$303.4 millones).

A Estados Unidos, las exportaciones crecieron 3.1 %, entre otros mercados relevantes como Colombia (+110 %), Cuba (47 %) y Brasil (44.9 %). Las exportaciones hacia la Unión Europea registraron un crecimiento de 18.6 %, destacándose Bélgica (US$113.8 millones adicionales), Países Bajos (+US$79.7 millones) e Italia (+US$13.7 millones).