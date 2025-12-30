Favorece se bajen las tasas de interés

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Una baja en las tasas de interés y una reducción o estabilización en el precio de los materiales se reflejarían automáticamente de manera positiva en el sector construcción, señaló ayer el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia), Enrique Rosario.

“Bajar las tasas de interés y el precio de los materiales serían incentivos para la inversión en el sector construcción”, respondió al hablar sobre la caída del sector como motor de la economía.

Insistió en que el Gobierno debe buscar la forma de incentivar la inversión en el sector a través de los préstamos.

Rosa también se refirió a la regularización de la mano de obra y los permisos del Ministerio de Medio Ambiente, como partes fundamentales para el desarrollo del sector.

Las declaraciones se produjeron luego de que se anunciaran una serie de actividades que tendrá el Codia por la celebración de su 63 aniversario.