Es necesario impulsar educación terciaria

Proyectos turísticos como La Vuelta al Lago Enriquillo, el desarrollo de Cabo Rojo y la expansión portuaria y logística de Manzanillo, impulsarían el desarrollo de las zonas fronteriza de la región Sur. Sin embargo, estos proyectos demandarán mano de obra cualificada, por lo que es necesario incrementar la oferta educativa, sobre todo la educación terciaria.

El señalamiento está en el informe “Contexto de la oferta educativa superior en la zona fronteriza”, del Ministerio de Hacienda y Economía, donde resalta la relevancia de la educación terciaria para el desarrollo individual, social y económico de las zonas fronterizas.

Precisa que con los proyectos se incrementará la demanda de mano de obra cualificada, especialmente en turismo, servicios, logística y comercio binacional, por lo que es necesario el fortalecimiento del Programa de Inglés por Inmersión.

“El programa genera incrementos salariales reales de hasta 15%, con efectos más pronunciados entre mujeres y empleados del sector público”, indica.

Sin embargo, agrega, persiste un reto sustantivo en la permanencia: alrededor de la mitad de los becarios no concluye el programa, sin diferencias marcadas entre hombres y mujeres.

El informe dice que los datos muestran que la zona fronteriza recibe una proporción limitada de becas: apenas 3.3 % de las becas nacionales en 2022, pese a representar el 4.7 % de la población y con una fuerte concentración femenina (65 de cada 100 beneficiarios), por lo que estos patrones, indica, evidencian la necesidad de políticas que amplíen la matriculación, fortalezcan los mecanismos de acceso a becas y garanticen una distribución más equilibrada entre provincias.

Insiste en que los resultados evidencian un desafío central: mejorar la pertinencia, alcance e incentivos de los instrumentos educativos, asegurando que respondan a la realidad demográfica y productiva de la zona fronteriza.