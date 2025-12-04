Firman acuerdo que impulsa el emprendimiento de la mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Claro Dominicana y Banco Adopem, entidad de la Fundación Microfinanzas FMBBVA, firmaron una alianza de cooperación para facilitar a las integrantes del proyecto Comunidad Emprendedora Digital (CED) el acceso a microcréditos para la adquisición de equipos y planes móviles.

Gracias a este convenio, las participantes del proyecto CED podrán solicitar un crédito en ADOPEM para obtener equipos y servicios en Claro Dominicana, donde disfrutarán de un 15 % de descuento en la renta mensual de planes diseñados para sus necesidades durante los primeros 18 meses de activación. Además, contarán con tarifas preferenciales por minutos y segundos en los Planes Prepago.

Con este acuerdo firmado por Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidente ejecutiva de Banco Adopem; Eva Carvajal de Toribio, vicepresidente ejecutiva de negocios del Banco Adopem; y Carlos Cueto, presidente de Claro Dominicana, las empresas contribuirán a la sostenibilidad de los micro y pequeños negocios liderados por mujeres, así como el desarrollo de un ecosistema digital que promueva la resiliencia de los negocios, creación de empleo, disminución de la brecha digital y el acceso a financiamiento en el país.

Mercedes Canalda de Beras Goico, presidenta ejecutiva del Banco Adopem, expresó: “En Banco Adopem trabajamos día a día para que más mujeres puedan tener mayores oportunidades que les permitan crecer sus negocios de manera sostenible, mejorar su bienestar y el de sus familias. Esta alianza con Claro Dominicana es una muestra tangible de cómo la colaboración entre instituciones comprometidas puede transformar vidas, impulsando la inclusión digital y la bancarización de nuestras clientas”.

En tanto, Carlos Cueto, presidente de Claro Dominicana, manifestó: “Como líderes en nuestro sector, nos enorgullece colaborar con Banco Adopem para impulsar el desarrollo sostenible y contribuir a mejorar la calidad de vida de las microempresarias. Promoveremos, a través de nuestra red, certificada como la Mejor Red Móvil del país, la digitalización de los micro y pequeños negocios de mujeres, fortaleciendo su productividad y facilitando su progreso social y económico”.

El acceso a dispositivos móviles y conectividad optimizará la productividad de las clientas del banco que participan en el proyecto Comunidad Emprendedora Digital, al permitirles gestionar sus negocios de manera más eficiente.

Con el propósito de impactar esta comunidad de mujeres, Claro Dominicana obtuvo el respaldo de importantes marcas que, con una contribución superior a los RD$7millones, permite que la empresa ponga a disposición de las beneficiarias del proyecto un amplio portafolio de equipos móviles con descuentos especiales.

Para recibir los beneficios, las clientas del programa CED deben agotar el proceso de solicitud de crédito en Banco Adopem y posteriormente dirigirse a un Centro de Atención a Clientes o Centro de Ventas Claro en el Gran Santo Domingo.

Con esta alianza, Banco Adopem y Claro Dominicana reafirman su compromiso de impulsar la inclusión digital y financiera, acercando a las mujeres a herramientas tecnológicas que impulsan su desarrollo, educación y bienestar, contribuyendo así a hacer posible un mejor país.